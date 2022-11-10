Тагир Ситдеков: Качественное образование — фундамент успешной карьеры

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Группа АФК «Система» сообщила о том, что выделит свыше 50 миллионов рублей на реализацию стипендиальных программ для старшеклассников и студентов до конца 2023 года. Средства выделяются в рамках образовательных и стажировочных программ, в осуществлении которых принимают участие Благотворительный фонд корпорации и целый ряд ее активов в сфере ИТ и технологий, лесопереработки, фармацевтической промышленности и сельского хозяйства. Многие благотворительные проекты уже стартовали в 2022 году и продолжатся в следующем. В дальнейшем предполагается расширить стипендиальную поддержку молодежи.

— Качественное образование — фундамент успешной карьеры. Наша Группа не первое десятилетие вкладывает средства в развитие образования и профессиональных компетенций будущих специалистов разных отраслей. Главной целью стипендиальных программ является поддержка талантливых и способных ребят, стремление помочь им претворить их идеи в жизнь и найти достойную работу, — отметил президент АФК «Система» и председатель Попечительского совета корпоративного благотворительного фонда Тагир Ситдеков.

Благотворительный фонд запустил сразу несколько стипендиальных программ для школьников и студентов, в том числе собственную стипендиальную программу в рамках Всероссийского проекта профориентации и карьерного развития «Лифт в будущее» для учащихся школ, колледжей и вузов в возрасте от 14 до 22 лет.

— Фонд развивает системные программы, связанные с выявлением, сопровождением, обучением и потенциальным трудоустройством перспективных молодых людей. Стипендия — это один из инструментов поддержки. Но не единственный. В тесном взаимодействии с крупнейшими работодателями фондом реализуются программы наставничества и отраслевых стажировок, в постоянном формате обновляется содержание курсов и кейсовых заданий на платформе «Лифт в будущее». Мы стараемся открыть доступ к знаниям, получению опыта, которые не найти в школе, колледже и университете. Это та «удочка», которая позволит молодому человеку быть свободнее и осознаннее в выборе профессии, быть успешным на своём профессиональном пути, — подчеркнула президент благотворительного фонда корпорации Лариса Пастухова.

По ее словам, во всех образовательных программах фонда самое активное участие принимают агрохолдинг «СТЕПЬ», МТС, «Биннофарм Групп», Segezha Group и другие крупные работодатели, входящие в Группу.