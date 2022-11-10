Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником:

— От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел!

Этот праздник для многих стал символом порядка и безопасности. В этот день мы поздравляем тех, кто нашел свое призвание в почетной и благородной профессии защитника правопорядка.

Службы в органах правопорядка всегда была непростой, но сотрудники добросовестно выполняют свои обязанности даже в случаях риска для своего здоровья, а иногда и самой жизни.

Ежедневно вы стоите на страже законных прав и интересов людей, обеспечивая правопорядок и спокойствие в одном из самых крупных мегаполисов мира.

Этот год выдался сложным, но ваши усилия позволили обеспечить стабильную оперативную обстановку в нашем городе. Именно ваша добросовестная служба способствует поддержанию доверия граждан к полиции, уверенности что в случае необходимости именно вы первыми придете на помощь.

Не сомневаюсь, что сотрудники московской полиции и впредь будут надежно стоять на страже закона и правопорядка, охранять покой жителей и гостей столицы. В этот день также хочу выразить особую признательность ветеранам органов внутренних дел! Вы вносите огромный вклад в воспитание молодых кадров, передавая им свои профессиональные знания и богатый жизненный опыт. И отдельные слова благодарности адресую вашим семьям, родным и близким, которые разделяют с вами тяготы службы и поддерживают вас.

Дорогие друзья, желаю вам здоровья, счастья и новых успехов в такой трудной, но столь необходимой службе!