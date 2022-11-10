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Надежная связь фронта и тыла способствует скорейшей победе

Василиса Чернявская 

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Надежная связь фронта и тыла способствует скорейшей победе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

10 ноября депутат Московской городской думы Кирилл Щитов рассказал о своей поездке в Луганскую народную республику и передачу гуманитарной помощи бойцам.

Депутат вместе с волонтерами отправились в городок Попасная Луганской области. Гуманитарный груз привезли для бронегруппы 3-го батальона 2-й бригады Народной милиции ЛНР. Это теплые вещи, медицинские турникеты и аптечки, генераторы, саперные кошки и грязевые шины для отечественных внедорожников. Их закупили на средства, собранные после объявления в социальных сетях. На призыв помочь откликнулось большое количество людей, а сумма сбора от неравнодушных граждан превысила 1,3 миллиона рублей.

— Сверх изначально планируемого закупили восемь комплектов аптечек, теплые носки, генератор. Кроме того, по просьбе моего коллеги Валерия Головченко была приобретена метеостанция для артиллеристов Таманской дивизии, — отчитался Кирилл Щитов.

По его словам, серьезную помощь оказали московские предприниматели, которые подарили тепловизионные прицелы и дизельный генератор, а также полсотни комплектов тактического термобелья и столько же пар зимних термоносков.

— С учетом помощи предпринимателей общая стоимость нашего гуманитарного груза для ЛНР превысила два миллиона рублей, — сообщил столичный парламентарий. — Целая газель была заполнена коробками и упаковками с нашей с вами гуманитарной помощью. И это стало возможно благодаря неравнодушию москвичей!

Кроме того, Кирилл Щитов доставил бойцам рисунки, открытки и письма московских школьников. Также дети передали подарки — медикаменты, теплые носки и перчатки, свои поделки.

— Бойцы просили передать огромное спасибо всем и каждому. Пообещали, что обязательно победят. И это будет общая победа и фронта, и тыла, — отметил Щитов.

Мосгордума ЛНР Спецоперации Гуманитарная помощь
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