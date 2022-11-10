Отвод войск сохранил бесценные жизни бойцов

Фото: Минобороны РФ

ВС России в соответствии с планом переходят на левый берег Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр.

— На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом, — сообщил Конашенков.

Решение об отводе войск и их перегруппировке поддержал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Сергей Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении. Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат, — заявил Кадыров. — Херсон — очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно — эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке.

Кадыров отметил, что о «сдаче» Херсона говорить не стоит и у принятого решения есть свои плюсы.

— «Сдают» вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную, — отметил Кадыров. — О том, что Херсон — тяжелая боевая территория, знали все с самых первых дней спецоперации. Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает.

По мнению Кадырова, генерал армии Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Необходимость маневра подчеркнул и военный эксперт, историк Юрий Кнутов.

— После того как были нанесены удары по мостам — по Антоновскому и по проходящему по поверхности Каховской ГЭС, ситуация с доставкой боеприпасов для артиллерийских систем нашим военнослужащим в Херсоне усложнилась. Возникла угроза подрыва шлюзов на Каховской ГЭС, что могло привести к разливу Каховского водохранилища и затоплению части наших позиций, — рассказал «ВМ» Юрий Кнутов. — В этих условиях возникла угроза, что группировка наших войск останется без боеприпасов и снарядов, таким образом будет окружена и уничтожена. На левом же берегу Днепра у нас уже оборудуются необходимые позиции.

Кнутов отметил, что освободившиеся резервы можно будет направить на донецкое и угледарское направления.

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Сергей Суровикин, командующий объединенной группировкой войск РФ в районе спецоперации, генерал армии: Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.