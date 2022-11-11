33-летняя жительница Рязани Анастасия Смоляная пошла за продуктами в магазин и выиграла квартиру в Москве

Фото: ТС «Пятерочка»

Удача улыбается многим, а по-настоящему везет только счастливым — тем, кто привык действовать и верить в чудо. Вот и 33-летней жительнице Рязани Анастасии Смоляной тоже крупно повезло. Отправляясь в магазин торговой сети «Пятерочка» за свежими продуктами, она подумать даже не могла, что вернется домой, став обладательницей чудесной квартиры в Москве. А чудо с ней и в самом деле случилось, но не в сказке, а в жизни.

Все было так. Торговая сеть «Пятерочка» подводила итоги очередной акции. В ней разыгрывалось более 150 ценных призов, главный из которых — квартира от «А101».

Вот ее в начале ноября и выиграла Анастасия Смоляная. Теперь она — счастливый обладатель однокомнатной квартиры в ЖК «Скандинавия» в Новой Москве.

Анастасия Смоляная собирается переехать в столицу после выпускного у сына в детском саду. Она в восторге от выигрыша. Говорит, что прежде никогда не принимала участия в акциях. Подарок в виде квартиры от торговой сети стал первым крупным призом в жизни семьи. Мы попросили Анастасию рассказать, как это было.

— Расскажите немного о себе. Чем занимаетесь?

— Мне 33 года. Я живу в Рязани. По образованию я журналист, но уже долгое время не работаю по специальности. Сейчас я пишу статьи на заказ.

— Как вы приняли участие в акции?

— Пришла в магазин торговой сети, как обычно, за свежими продуктами и увидела плакаты «Выиграй квартиру в Москве». Скажу честно, я в это не поверила сперва, но все-таки зарегистрировала чек на сайте. В душе надеялась на чудо, и оно свершилось!

— Раньше выигрывали в акциях?

— Нет, никогда. Я неазартный человек, не верю в разные лотереи. Ни в чем никогда не участвую, считая все это нереальным. Но теперь знаю: это — правда, и удача может улыбнуться каждому, как мне. Я первый раз в жизни поучаствовала в акции и выиграла. Так, оказывается, бывает!

— Расскажите, как вы узнали о выигрыше?

— Увидела в почте письмо от торговой сети. Сначала подумала, что это какой-то розыгрыш или спам-рассылка. Потом зашла на сайт торговой сети и увидела там свое имя. Вот тогда все мои сомнения рассеялись, и я поняла, что это правда. Не знала, куда себя деть от счастья. Я была дома одна, сразу позвонила мужу, а он не верит, говорит, что меня разводят, никто никогда ничего не выигрывает. Но когда он пришел домой и со мной еще раз проверил сайт, то, конечно, мы испытали невозможную радость. Мы были просто на седьмом небе от счастья.

— Планируете дальше участвовать в акциях?

— Думаю, да. Выиграв такой большой приз, грех не поучаствовать в акциях еще. Так что я только за. А мой муж тем более. Мы сейчас очень счастливы! Жить в Москве — наша давняя мечта с мужем. Пока будем делать ремонт, останемся в Рязани. Но надеемся переехать как можно скорее: здесь больше перспектив для нашей семьи. Спасибо, «Пятерочка»!

Кстати, принять участие в акции и испытать удачу могли все гости торговой сети. Акция проходила в магазинах торговой сети в Тверской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Брянской, Смоленской, Московской областях, а также в Москве. Статус розыгрыша можно было регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

— Наши гости не первый год исполняют свои сокровенные мечты, участвуя в акциях торговой сети и получая в подарок собственное жилье. Ранее счастливыми обладателями новой квартиры в Москве уже стали жители Татарстана, Липецка и Подмосковья. И теперь к ним присоединилась победительница из Рязани. Мы всегда стараемся проводить интересные проекты, чтобы осчастливить как можно больше людей и возродить детскую веру в чудо. Такие акции превращают всем знакомый процесс покупки свежих продуктов в увлекательный эксперимент и дают возможность поверить в исполнение любых желаний, — отметил Сергей Кадылинский, директор дивизиона «Новая Москва» торговой сети «Пятерочка».