Москва приветливая: в столичной школе прошел мультимедийный урок гостеприимства

Фото: АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»

10 ноября в московской школе прошел мультимедийный «Урок гостеприимства». Первое очное занятие для учащихся 9–11-х классов провел блогер и певец Хабиб. Дети вместе с экспертами обсудили, как и чем помогать туристам в городе. Общемосковская акция прошла в рамках образовательного проекта Мостуризма «Город открытий».

На «Уроке гостеприимства» учащимся в интерактивном формате рассказали об ответственности москвича перед гостями и жителями города, а также показали шесть видеороликов о культуре гостеприимства. Во время урока школьникам предложили покреативить и составить маршрут по своим любимым местам в Москве. Урок транслировался онлайн в официальном сообществе проекта «Город открытий» в VK и на образовательном канале «МосОбрТВ».

— «Урок гостеприимства» — это новый формат обучения, собравший в себе актуальные цифровые инструменты. Он позволяет на простом и понятном для молодой аудитории языке рассказать о межкультурной коммуникации, привить интерес к истории и традициями города, вдохновить и научить рассказывать о своих любимых местах гостям, — рассказала начальник управления туризма Ирина Шилкина.

— Путешествие — это не только новые впечатления, места, но прежде всего знакомство с разными людьми и традициями. Именно поэтому так важно развивать гостеприимство, которое укрепляет горизонтальные связи, поддерживает культуру многообразия, инклюзии. Мы как компания разделяем эти ценности и всегда стремимся к добрососедству, открыты для жителей и гостей наших предприятий во всех регионах деятельности «СИБУРа». В рамках совместного образовательного проекта со столичным комитетом по туризму «Город открытий» мы рады развивать компетенции будущих молодых специалистов, помогать им в самоопределении и выборе профессии. А на примере города Тобольска в Западной Сибири, где находится одно из ключевых предприятий «СИБУРа», приглашаем юных московских путешественников так же углубленно познакомиться с историей нашей страны — многогранной, богатой, колоритной; посетить само предприятие и пройти по экологическим тропам, — отметила управляющий директор — член правления «СИБУРа» Марина Медведева.

Для справки:

«Город открытий» — образовательно-туристический проект для школьников и молодежи. Идея проекта — познакомить учащихся с инновационными отраслями и помочь им выбрать профессию будущего. Проект состоит из нескольких образовательных маршрутов и экскурсий в сфере науки и культуры. Школьники могут выбрать интересующую тематику, пройти подготовку и посетить столичные вузы и производства для практики.

В будущем успешные методики столичного проекта планируется внедрять и в другие регионы. Одним из городов, который уже повторил московский опыт, стал Тобольск. Так, первопроходцы из Москвы смогли поближе познакомиться с индустриальными площадками, культурой и историей региона.