Свыше 20 тысяч человек подали заявки на участие в молодежном предпринимательском конкурсе

Фото: переданы Синергией Медиа

Завершилась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России». Заявки подали свыше 20 тысяч человек. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из 85 регионов страны. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в лице трека Росмолодежь.Бизнес.

За 12 лет существования конкурса «Молодой предприниматель России» его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах. Только в прошлом году призерами конкурса стали предприниматели из 43 регионов страны. В этом году помимо традиционной лиги «Молодые предприниматели» появилась еще и «Молодежь с идеями», где участники могут представить свои проекты в четырех направлениях предпринимательства: классическом, социальном, технологическом и креативном.

Стоит отметить, что в лиге молодых предпринимателей конкурсанты попробуют свои силы в номинациях: «Социальная польза», «Прорыв года», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Самозанятый», «Международный бизнес», «Медиабизнес», «Производство», «Агробизнес», «Креативный бизнес». В рамках «молодых предпринимателей» также определят победителя в трех специальных категориях: лучший проект в сфере ESG-технологий, школьная лига и женский бизнес.

К участию в конкурсе в лигу «молодых предпринимателей» были приглашены индивидуальные предприниматели, учредители юридического лица, а также самозанятые. В «Молодежь с идеями» — школьники, студенты вузов и ссузов, проживающие на территории нашей страны и желающие открыть свое дело.

В этом году больше всего заявок от молодых предпринимателей поступило в номинацию «Классическое предпринимательство». На втором месте оказался «Креативный бизнес». Молодежь с идеями предпочла классическое и социальное предпринимательство. Средний возраст участников лиги «Молодые предприниматели» 33 года, а лиги «Молодежь с идеями» — 18 лет.

С 16 ноября начнутся очные встречи участников в разных регионах. Они проводятся в качестве итогового отборочного этапа: до этого участники выполняли задания онлайн и получали знания о том, как правильно презентовать свою бизнес-идею. Очная встреча поможет применить полученные знания на практике, а также познакомит участников конкурса с передовым опытом бизнесменов страны.

Финал конкурса пройдет в Москве 25 ноября на площадке Всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства «ТВОЕ ДЕЛО».

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