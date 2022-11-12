Напитки покрепче вернутся на полки: какие марки вновь станут доступны москвичам

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В России определили нового лидера по импорту крепких напитков. Ранее Минпромторг внес алкоголь в список товаров для параллельного ввоза в страну. «Вечерняя Москва» узнала, какие марки вновь станут доступны москвичам.

Многие компании — дистрибьюторы алкогольной продукции приостановили поставки своего товара в Россию еще в начале весны, из-за чего эксперты спрогнозировали нехватку иностранного алкоголя к Новому году. Больше всего опасений вызывали американский виски и шампанское. Однако по многочисленным просьбам рестораторов Минпромторг решил добавить алкоголь в перечень для параллельного импорта. В список вошли напитки брендов Jim Beam, Jagermeister, White Horse, Jack Daniels, Bell’s и других.

— Теперь эта продукция будет ввозиться из дружественных стран с помощью посредников. Например, через Турцию, Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию и даже напрямую из некоторых европейских стран. Цены возрастут, но незначительно, — рассказывает специалист по международной торговле в одной из аналитических компаний Александр Лиходеев.

Делается это несмотря на опасения получить контрафакт. Впрочем, сотрудники Минпромторга уверяет, что алкоголь, ввезенный в страну, будет тщательно проверяться не только таможней, но и другими контрольно-надзорными службами.

— Новая мера поможет вернуть прежний ассортимент на полки наших магазинов. Конечно, говорить о том, что все будет ввозиться в тех же количествах, что и до санкций, пока не приходится, — добавляет Александр Лиходеев.

Эксперт считает, что такое решение может побудить компании вернуться на российский рынок.

— Они не захотят терять прибыль из-за того, что наша страна закупает их продукцию через посредников, и найдут способ вернуться, — оценивает перспективы Лиходеев. А пока алкоголь, ввезенный таким способом, к сожалению, практически не дает крупным ретейлерам возможности предоставлять на него большие скидки покупателям. Обычно акции проводят сами компании. Они предоставляли очень выгодные условия — цены снижались аж на 50 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Включения алкоголя в перечень товаров для параллельного импорта долгое время ожидали различные ассоциации. Ведь из-за его отсутствия снижалась выручка кафе, ресторанов и крупных алкомаркетов. Цены на иностранный алкоголь повысятся теперь на 10–15 процентов, но в следующем году могут снизиться.

ЦИФРА

70 процентов ассортимента импортного алкоголя исчезло с прилавков.

СКОЛЬКО СТОИТ

Виски White Horse 0,7 л. — от 899 рублей.

Виски Jim Beam 0,7 л. — от 2300 рублей.

Виски Jack Daniel’s 0,7 л. — от 1867 рублей.

Виски Bell’s 0,7 л. — от 1245 рублей.

Шампанское Moet&Chandon 0,7 л. — от 6999 рублей.

Ликер Baileys 0,7 л. — от 1699 рублей.

Ром Bacardi 0,7 л. — от 1999 рублей.

Вино Terre da Vino 0,7 л. — от 2699 рублей.

Ожидается, что дополнительная наценка может также появиться из-за нововведений — способов маркировки, которые помогут контролировать качество продукции и избежать ввоза контрафакта в страну. Маркировка может стать причиной повышения цены иностранного алкоголя еще на 2–3 процента.

КСТАТИ

Рекордное падение по импорту в прошлом месяце продемонстрировало шампанское — его поставки из таких стран, как Франция, Испания и Италия, сократились на 95 процентов. Однако говорить о дефиците все равно не приходится — к производству игристых вин подключились российские производители, которые сейчас успешно замещают иностранное шампанское и многие другие виды алкогольной продукции.