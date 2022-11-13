Троян, скачи отсюда: мошенники под предлогом защиты заражают устройства вирусами

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9 ноября крупная компания в сфере защиты информации зафиксировала новый вид мошенничества. Жулики рассылают пользователям письма от имени правоохранителей и других госорганов с предупреждением о хакерских атаках. «Вечерняя Москва» узнала, как работают аферисты по новой схеме.

В посланиях, отправляемых жуликами, идет речь о «специальном решении, позволяющем обезопасить устройства от различных угроз в интернете». Как пишут мошенники, «для безопасного пребывания на интернет-страницах и скачивания приложений разработали специальное обновление для систем безопасности». После установки такой программы пользователь должен получить код, позволяющий «обнаружить и предотвратить атаку на устройство». Далее идет ссылка на скачивание продукта.

— При переходе по ней устройства заражаются вирусом «Троянец-шифровальщик». Так, данные пользователей оказываются закодированными. За восстановление доступа злоумышленники просят выкуп — 0,009 биткоина, — рассказали в компании.

Проблема в том, что даже если вирус удалить, то остальные файлы, содержащиеся на устройстве, будут повреждены, и единственный вариант — удалить все данные.

КСТАТИ

Специалисты рекомендуют регулярно создавать полные резервные копии всех содержащихся в компьютере или телефоне данных. И хранить их на отдельном носителе — например флешке, так намного надежнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Урван Парфентьев, эксперт по кибербезопасности:

— Не переходите по сомнительным ссылкам, не открывайте подозрительные вложения из писем, сообщений в мессенджерах или соцсетях. Также советую регулярно обновлять системное программное обеспечение. Ведь вирусы используют вновь обнаруженные бреши в защите, а обновления их закрывают.

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Злоумышленник упражняется

Мошенники начали обманывать россиян через фитнес-приложения. Прирост их числа 9 ноября установила крупная компания в сфере кибербезопасности. «Вечерка» узнала, как не попасться на уловки жуликов.

В онлайн-магазине крупной корпорации появилось большое число фальшивых приложений. С их помощью с карт пользователей автоматически списываются деньги, отметили в компании. Мошенники предлагают скачать приложение с онлайн-курсом домашних тренировок или планом диеты за сумму не более 29 рублей.

— Однако для установки нужно ввести данные банковской карты либо в самом приложении, либо на конкретном сайте, — рассказывает ИТ-инженер компании Игорь Лаврушин. — При этом часть условий договора написана мелким шрифтом.

Они зачастую даже не помещаются на экране. После этого с карты жертвы ежемесячно списываются деньги — от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Член Международной ассоциации спортивных наук, персональный фитнес-тренер Руслан Халилов советует: — Сейчас есть масса бесплатных приложений, считающих шаги и калории, фитнес-часы с широким функционалом.

Пользуйтесь этими инструментами, они вполне эффективны. Но если вы хотите не просто «быть на фитнесе», а получить фигуру нужных параметров, то никакие приложения не помогут. Нужен опытный тренер.

Доверяй, но из смартфона удаляй

По данным, которые привел эксперт по информационной безопасности компании крупной компании Павел Коростелев, злоумышленники могут получить доступ к сообщениям, которые вы уже удалили. «Вечерняя Москва» узнала, как обезопасить общение в мессенджерах.

Как отметил эксперт по информационной безопасности Павел Коростелев, удаленная информация может оставаться в облачном хранилище и резервных копиях:

— Желательно использовать древнее правило: не хочешь, чтобы против тебя была использована какая-то информация — не пересылай ее и вообще не фиксируй ни в каком электронном виде.

Эксперт также советует: если вы заранее понимаете, что сообщение может быть неправильно истолковано, то лучше его не писать совсем.

— Конфликт в мессенджерах куда опаснее словесной перепалки, — предупреждает адвокат Леонид Милевский. — Если вы кого-то в пылу ссоры оскорбили или пригрозили обидчику и это никак не зафиксировано или нет свидетелей, то вам ничего не грозит. А вот если вы сделали то же самое в переписке, то возможны очень неприятные последствия.

Как пояснил эксперт, оскорбление — скажем, вы использовали даже легкое ругательство — это нарушение статьи 5.61 КоАП РФ. Вам грозит штраф до пяти тысяч рублей.

— А если вы напишете более яркие эпитеты угрозами, то и последствия могут быть другими. Вплоть до уголовного преследования. Вести диалог с противоположным полом тоже нужно аккуратно, — отметил Леонид Милевский.

Эксперты сходятся во мнении: мессенджеры и соцсети — уже давно публичное пространство, все действия в котором при желании можно отследить и зафиксировать. Этим пользуются и мошенники, которые могут ваши сообщения обернуть против вас же самих, даже вырванные из контекста фразы, чтобы выманить деньги. Аферисты достают удаленные части переписок из резервных копий. Чтоб обезопасить себя, эксперт рекомендует удалять сообщения на самом устройстве.