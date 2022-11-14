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«Пятерочка» подвела итоги популярной акции: «Завры» побили рекорд

Михаил Петров
Общество
«Пятерочка» подвела итоги популярной акции: «Завры» побили рекорд
Фото: ТС «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги акции «Завры». Количество выданных покупателям «Завров» сопоставимо с населением нашей страны, сообщили в торговой сети. Как показала внутренняя аналитика компании, акция стала абсолютным лидером по количеству выданных игрушек и сыгранных игр на одного пользователя. Она также получила широкий отклик, набрав в соцсетях и СМИ большое количество упоминаний и комментариев.

Маркетинговая акции с выдачей игрушек в торговой сети уже не первый год привлекает внимание детей и взрослых, но именно «Заврам» удалось добиться абсолютного ажиотажа и получить колоссальный отклик в сердцах покупателей. В среднем каждый шестой гость уходил из магазина торговой сети с миниатюрным динозавром. Более шести миллионов человек при этом стали активными участниками акции — они совершили пять и более покупок с получением моментального приза. А 81 процент гостей с картами лояльности получили хотя бы одну игрушку за все время акции. По мнению специалистов, два дополнительных визита в магазины торговой сети каждого из таких покупателей был продиктован именно желанием собрать коллекцию призов, средний чек в эти визиты оказывался выше, чем по сети в целом, на 700 рублей.

Высокой популярностью у покупателей пользовались мягкие плюшевые игрушки и альбомы с настольной игрой из коллекции, которые в ряде магазинов закончились уже в первую неделю акции. Всего было реализовано более 400 тысяч таких товаров.

Кстати, игрушки «Завры» также лидируют по количеству упоминаний в публикациях СМИ, постам и репостам в соцсетях и комментариям к ним. С начала запуска акции в торговой сети их количество достигло почти 19 тысяч, что в несколько раз больше, чем по другим популярным игрушкам за аналогичный период времени — «Приколышам» (в 10 раз), «Бравлам» (в пять раз) и «Скрепышам» (в 3,8 раза).

Шумный эффект от «Завров» в социальных сетях не стихал на протяжении всей кампании, и популярные игрушки упоминали в три раза больше, чем их ближайшего конкурента. По откликам покупателей, «Завры» понравились и взрослым, и детям. Это свидетельствует о том, что гости остались довольны акцией, наличием подарков в магазинах торговой сети и качеством обслуживания.

Большой интерес к новым игрушкам также подтверждает всплеск в пользовательском контенте. Мини-динозавры вдохновили сотни тысяч детей по всей стране делиться своими эмоциями от полученных трофеев. «Завры» набрали более 9,3 миллиона просмотров в основных соцсетях и Telegram.

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