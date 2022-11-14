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Всегда стремилась быть объективной, жила работой до последних дней

Вечерняя Москва
Общество
Всегда стремилась быть объективной, жила работой до последних дней
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

13 ноября пришло печальное сообщение: после тяжелой болезни скончалась наша коллега, обозреватель газеты «Вечерняя Москва» Екатерина Головина.

В декабре у нее должен был быть двойной юбилей — 55 лет со дня рождения и 35 лет профессиональной журналистской деятельности. Но отмечать не собиралась, отшучиваясь, что свои года не считает: мол, на «ерунду» время тратить жалко. В этом была вся Катя — быстрая, даже стремительная, всегда сосредоточенная настолько, что не слишком знакомый с ней мог бы предположить, что она излишне серьезна. А она просто из тех, для кого результат труда — дело чести.

Выбор профессии ей, выросшей в семье журналистов, дался легко. «Когда ее в детстве в угол ставили, она всем заявляла, что будет писать об этом репортаж», — вспоминает Катина сестра Инна.

Больше двадцати лет Катя проработала в газете «Московская правда». Пришла туда молоденькой девчонкой в отдел новостей — корреспондентом. И сразу стало ясно: Головина всегда добывает интересную и эксклюзивную информацию, к проверке достоверности которой относится строго. Со временем она возглавила отдел новостей, но, как сама признавалась, без особой охоты. Ей, одаренной великолепным стилем, хотелось «в поле» — собирать комментарии, анализировать, поднимать острые проблемы.

«Вечерка», на работу в которую она пришла шесть лет назад, ей такую возможность предоставила. Катя была счастлива! В редакцию врывалась решительной походкой, не успеешь оглянуться, а Головина, надев наушники, уже «внутри» своего очередного материала. «Сальдо» — под такой рубрикой в утреннем, деловом выпуске «Вечерней Москвы» публиковались авторские колонки Екатерины Головиной. В экономике и ее терминологии разобраться под силу не каждому. Катя, со свойственной ей щепетильностью, раскладывала все по полочкам, четко и объективно высказывая свою точку зрения. Любую, даже сложную тему она могла объяснить просто, ясно, мастерски.

Ей интересна была наука, она буквально копалась в различных источниках, висела на телефоне часами, чтобы получить грамотный, эксклюзивный комментарий от того или иного специалиста. Это тоже был ее конек: она никогда не делала поспешных выводов, скрупулезно анализируя данные, не брала цифры «с потолка». И никогда не отступала от правил «старой школы» российской журналистики, к которой она, выпускница журфака МГУ имени Ломоносова, принадлежала: все тысячу раз проверить и взвесить, собрать аргументы и «за», и «против», а уж потом приступить к подготовке материала. Писала быстро, емко, четко. И всевозможные инновации в работе, кстати, на себе частенько испытывала. И делилась опытом с коллегами. «Вертикальная мышь» ей пришлась по вкусу: «Когда часами сидишь за компьютером, рука не так устает», — выдавала вердикт. А вот цифровой расшифровщик диктофонных записей решительно отвергала: «Не живое, — говорила она. — Лучше самой расшифровывать, по старинке. Так не только смысл, но и эмоции говорящего ясны и понятны».

Практически каждый ее материал, опубликованный в разных изданиях «Вечерней Москвы», получал читательские отзывы. Да и как не откликнуться на профессиональный текст, цепляющий проблемой, остротой, интересным поворотом, да еще написанный блестяще? Теперь этого будет очень не хватать. Лауреат премии в области журналистики города Москвы, Екатерина Головина — автор эксклюзивный. Стиль, профессиональный почерк, манера вести диалог с читателем, свойственные ей, неповторимы.

Уже серьезно заболев, она продолжала работать, выкладываясь по полной, и категорически не хотела говорить о своих проблемах. Такая она и остается в нашей памяти — быстрая, порой резкая, всегда готовая сесть и сделать не проходной, а уникальный, качественный текст. Она жила работой — это правда. Но при этом безумно любила сына Ваню. И очень гордилась, когда парень поступил в вуз — сам, благодаря своим способностям и талантам.

Последние дни Катя провела в больнице. Рвалась домой: «Выпишут, буду работать, хоть лежа»… Не случилось. Хотя врачи сделали все возможное. Новый текст, материал для которого она собирала, остался в ее ноутбуке недописан.

Коллектив редакции газеты «Вечерняя Москва» выражает соболезнования родным и близким Екатерины Головиной.

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