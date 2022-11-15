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Известная торговая сеть получила награду VIII Всероссийского конкурса проектов «Чемпионы добрых дел»

Михаил Петров
Общество
Известная торговая сеть получила награду VIII Всероссийского конкурса проектов «Чемпионы добрых дел»
Фото: ТС «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» стала одним из победителей VIII Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Авторитетное жюри дало высокую оценку ее проекту «Центры местного сообщества». Церемония награждения проходила во время XI Московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Торговая сеть победила в номинации «Комплексный проект», опередив других участников конкурса.

Торговая сеть представила на всероссийский конкурс проект «Центры местного сообщества». Этот проект является частью большой программы «Заботы о сообществе» торговой сети и помогает реализовывать социальные инициативы жителей близлежащих домов, создавая атмосферу добрососедства и взаимопомощи.

— «Пятерочка» — одна из самых известных торговых сетей в России, наши магазины есть практически в каждом городском дворе. И мы решили, что можем стать для наших гостей чем-то большим, чем просто местом ежедневных покупок — точкой притяжения, местом для общения соседей. Для этого мы предоставляем возможность организовывать различные творческие или социальные мероприятия на базе наших магазинов, разрабатываем новые форматы. В нашем проекте уже участвуют 355 магазинов в более чем 50 населенных пунктах России, и мы планируем масштабировать его, — рассказала владелец проекта «Центры местного сообщества» торговой сети Анна Гусейнова.

Всероссийский конкурс «Чемпионы добрых дел» организован для выявления передового опыта и наиболее успешных моделей корпоративного волонтерства. Конкурс проводится с 2015 года. В этом году жюри проводило отбор среди 130 проектов в 14 номинациях. Победу в конкурсе одержали самые интересные и эффективные решения в области экологии, здорового образа жизни, социального, навыкового и компетентностного волонтерства, а также взаимодействия с местными сообществами, которые внесли большой вклад в развитие корпоративного волонтерства. Лауреатами конкурса стали также такие известные бренды и компании, как Сбер, Русал, Газпромнефть и другие.

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