Тысячи новогодних открыток отправят бесплатно своим друзьям и близким посетители «Остров Мечты»

Фото: пресс-служба парка

10 000 новогодних открыток смогут бесплатно отправить своим друзьям и близким москвичи и гости столицы, посетившие в эти дни парк развлечений «Острова Мечты». Акция приурочена к премьере новогоднего шоу «Школа снеговиков» и приближающему Новому году. С 18 ноября по 20 ноября в городском променаде парка на площади Москва будет работать новогодняя почта. Рядом с тематической фотозоной «Школа снеговиков» установят ящик Почты России, где гости парка смогут бесплатно отправить праздничную открытку своим друзьям и близким в любой регион России.

Три дня — в пятницу, субботу и воскресенье — гости городского парка смогут выбрать открытку с изображениями героев сказки Андрея Усачева «Школа снеговиков» — Дедом Морозом, снеговиками, Снежной Королевой. Открытку можно тут же подписать и бесплатно отправить своим друзьям и близким. Лимитированная коллекция открыток тиражом 10 000 штук приурочена к премьере новогоднего шоу «Школа снеговиков», которое пройдет в новом концертном зале «Москва» в «Острове Мечты» с 24 декабря по 7 января.

Гости парка, отправившие своим друзьям и близким пять открыток 18 ноября, в день рождения Деда Мороза, смогут получить в подарок раскраску со сказочными героями на новогодней почте.