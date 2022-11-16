Сергей Галанин: Те, кто покидает Россию, будут мучиться на чужбине

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин выступает на музыкальном фестивале / Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Сергей Галанин и группа «СерьГа» выпустили клип на песню «Будем жить» с реальными документальными съемками из жизни Донбасса. «Вечерняя Москва» пообщалась с легендарным рок-музыкантом.

Наш разговор с Сергеем Галаниным, лидером группы «СерьГа», начался с вопроса о том, как появилась на свет его композиция «Будем жить».

— Сергей, известно, что свое новое творение вы создавали вместе с поэтом Владимиром Скобцовым из Донецка. Как так получилось?

— Когда увидел его стихи на страничке в соцсети у Юнны Мориц — нашей известной поэтессы, — они меня очень сильно зацепили, и я дописал припев буквально в течение часа. Иногда сам создаю стихи к своим песням, порой обращаюсь к поэтам-профессионалам. В общем, я тут же отправил сочинение Володе и получил добро. Он ведь еще и музыкант, сразу все прочувствовал.

Мой соавтор пишет об истории Донбасса. То, что там происходит, длится уже в два раза дольше, чем Великая Отечественная война...

— Это ведь не первая ваша совместная композиция.

— Да. С Володей мы познакомились, еще когда трудились над песней «Не будь атеистом». Ее я исполнил в дуэте с Сашей Маршалом. Эта композиция вошла в пластинку «Своим чередом», которая появилась на свет год назад, на мой юбилей.

— В припеве песни «Будем жить» есть слова «Родина или смерть» и «будем жить»... Нет ли здесь противоречия?

— Родина — это то, без чего многие из нас, и я в том числе, просто не могу жить. Те, кто Россию покидает, скорее всего, будут мучиться на чужбине, потеряются там, обрекая себя на вечные терзания и тоску. Поэтому — «Родина или смерть».

А для солдат, которые находятся в окопах, это уже конкретное выражение, без всяких творческих закидонов. Они идут защищать Родину ценой своей жизни. И эти слова и о них тоже.

А «будем жить» — о том, что любая война заканчивается, и нынешняя, даст бог, тоже завершится. Военных действий не хочется никому, но большинство людей понимают, что в сложившейся ситуации когда-никогда нарыв все равно прорвался бы. Видимо, после распада Советского Союза недоброжелатели решили для себя, что нас нет, а Россия вдруг подняла голову.

Ситуация сейчас непростая, но мне ясно одно — в самые тяжелые моменты надо быть со своей Родиной.

— Как велась работа над клипом?

— На нас вышли ребята, которые снимали цикл документальных фильмов о Донбассе. Проект называется «Один день: Новые герои».

На тот момент песню «Будем жить» они уже услышали. В клипе можно увидеть реальные кадры с территорий ДНР и ЛНР, где отображается жизнь людей, которые на протяжении восьми лет находились под обстрелами украинских националистов. Хроника демонстрирует и то, как люди живут в нынешней ситуации.

— Ваше новое творение как воспринимает публика?

— Мы с ним пока не выступали. Вообще, не думаю, что буду исполнять ее в клубах. Хотя могут и попросить, ведь песня с каждым днем становится все популярнее.

Но у меня есть и другие композиции на ту же тему, которые мы исполняем на концертах. Например, «Колокольный звон», «Тебя не сломать», «А что нам надо»...

— Cейчас вы работаете еще над одной патриотической песней и тоже вместе с Владимиром Скобцовым. Расскажите о ней.

— Да. Трудимся. Причем название у нее уже есть, и оно похожее — «Надо жить». В этой композиции у меня получился такой припев: «Общая тонкая нить, Родина, будем жить». А в Володиных стихах было так: «Уже забудется едва ли судьба, пробитая осколком, нас слишком долго убивали, но жить в России надо долго».

Поэты очень редко дают названия своим стихам. Поэтому придумал его я. Получилось как-то само собой. Володе понравилось.

— В репертуаре «СерьГи» есть немало композиций патриотических…

— В большинстве своем они про что-то очень важное: о Родине, о любви, о добре... И в планах есть выпуск пластинки на военную тему. Есть уже рабочее название — «Тебя не сломать».