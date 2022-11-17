Рафик Загрутдинов: Началось остекление фасада нового здания учебного корпуса в Беговом районе

Фото: Департамент строительства города Москвы

На строительной площадке учебного корпуса на улице Правды в Беговом районе строители приступили к остеклению фасадов здания. Строительная готовность объекта составляет 34 процента. Ввести здание в эксплуатацию планируется в следующем году, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Трехэтажный учебный корпус рассчитан на 400 мест — 200 школьных и 200 дошкольных. Новое здание возводится на улице Правды, владение 1а. Застройщиком выступает АНО «РСИ».

В школьном блоке разместятся кабинеты учителя, логопеда и педагога-психолога, пищеблок полного производственного цикла, медицинский блок, 8 учебных кабинетов, игровая продленного дня (с возможностью организации спальных мест) для первого класса, два игровых помещения для групп продленного дня для вторых и четверых классов, два кабинета для изучения иностранного языка. Помимо административного и учебного блоков, здесь будут расположены библиотека с зоной читательских мест, медиатека с учительским сектором, а также спортивный зал, который сможет трансформироваться в актовый зал. Для удобства смены деятельности в зале установят телескопическую систему кресел.

В дошкольном отделении обустроят 8 групповых ячеек. Это будут помещения с раздвижной трансформируемой перегородкой. В каждом из них будут расположены спальня, буфет, игровые помещения, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Кроме того, в дошкольном отделении предусмотрены свои музыкальный и спортивный залы, а также помещения для кружков и развивающих занятий.

— Современные московские школы — многофункциональные, технически оснащенные образовательные комплексы. Это пространство не только для учебы, но и для дополнительных занятий, профориентации, спорта, отдыха, общения и развития. Все столичные школы максимально компьютеризированы. Для того чтобы дети с раннего возраста свободно чувствовали себя в цифровой среде, проекты современных школ предусматривают IT-полигоны, кабинеты робототехники, — ранее отмечал Рафик Загрутдинов.