Речной транспорт возвращает себе былую популярность

Сюжет:«Вечерке» — 100 лет
Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.
Развитие удобного и доступного транспорта, реализация творческого потенциала, защита здоровья — эти вопросы всегда были важны для москвичей.
«1931 год положил начало внутригородским пассажирским перевозкам по Москве-реке. Первая пассажирская навигация дала сравнительно небольшой результат. В 1931 году по Москве-реке курсировали только 17 катеров. Они перевезли за навигацию 322 тысячи пассажиров. В текущем году до 6 ноября перевезено 2,5 миллиона пассажиров».
19 ноября 1934 года
— Это говорит о том, что у Москвы-реки огромный потенциал, будем развивать речные перевозки, — сказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
14 ноября 2022 года
«В конце ноября в Москве открывается всесоюзная выставка работ юных фотолюбителей, организованная Центральной детской технической станцией имени Шверника. Для конкурса отобрано свыше 300 лучших работ из 6000».
26 ноября 1937 года
— Фотоконкурс «Планета Москва» организован для всех, кто любит свой город и кому небезразлично будущее родной столицы. К участию приглашались профессиональные фотографы и фотолюбители независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений, — отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
25 октября 2022 года
«Сегодня началась Международная противораковая неделя. Центральный институт санитарного просвещения Наркомздрава СССР и Бюро санпросвета горздравотдела созывают 25 ноября общегородское собрание».
23 ноября 1938 года
— Подходы к лечению кардинально меняются на протяжении последних нескольких десятилетий. Сейчас используется персонифицированное лекарственное лечение, иммунотерапия.
Развивается высокотехнологичная хирургическая помощь. Совершенствуется лучевая терапия, появляются более высокоточные ускорители — аппараты, облучающие опухоль. С развитием технологий меняется и стратегия лечения, — рассказал главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков
4 февраля 2022 года