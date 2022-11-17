Речной транспорт возвращает себе былую популярность

Фото: Главархив Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Развитие удобного и доступного транспорта, реализация творческого потенциала, защита здоровья — эти вопросы всегда были важны для москвичей.

Речные перевозки

«1931 год положил начало внутригородским пассажирским перевозкам по Москве-реке. Первая пассажирская навигация дала сравнительно небольшой результат. В 1931 году по Москве-реке курсировали только 17 катеров. Они перевезли за навигацию 322 тысячи пассажиров. В текущем году до 6 ноября перевезено 2,5 миллиона пассажиров».

19 ноября 1934 года

В Москве завершился сезон речной навигации. В этом году было совершено почти 1 800 000 поездок. Этот показатель вырос на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

— Это говорит о том, что у Москвы-реки огромный потенциал, будем развивать речные перевозки, — сказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

14 ноября 2022 года

Фотовыставки

«В конце ноября в Москве открывается всесоюзная выставка работ юных фотолюбителей, организованная Центральной детской технической станцией имени Шверника. Для конкурса отобрано свыше 300 лучших работ из 6000».

26 ноября 1937 года

Конкурс городской фотографии «Планета Москва» проводит Департамент градостроительной политики уже в девятый раз. В этом году более тысячи работ, посвященных любимому городу, представили на жюри конкурса 175 участников.

— Фотоконкурс «Планета Москва» организован для всех, кто любит свой город и кому небезразлично будущее родной столицы. К участию приглашались профессиональные фотографы и фотолюбители независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений, — отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

25 октября 2022 года

Борьба с болезнью

«Сегодня началась Международная противораковая неделя. Центральный институт санитарного просвещения Наркомздрава СССР и Бюро санпросвета горздравотдела созывают 25 ноября общегородское собрание».

23 ноября 1938 года

Человечество продолжает бороться с онкологическими заболеваниями.

— Подходы к лечению кардинально меняются на протяжении последних нескольких десятилетий. Сейчас используется персонифицированное лекарственное лечение, иммунотерапия.

Развивается высокотехнологичная хирургическая помощь. Совершенствуется лучевая терапия, появляются более высокоточные ускорители — аппараты, облучающие опухоль. С развитием технологий меняется и стратегия лечения, — рассказал главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков

4 февраля 2022 года