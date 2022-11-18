Рафик Загрутдинов: Новостройку по реновации введут в следующем году в Головинском районе

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Головинский по адресу 2-й Лихаческий переулок, з/у 4, в следующем году введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации. Строители уже завершили устройство шпунтового ограждения котлована, идет выемка грунта для устройства фундаментной плиты, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из одной секции по индивидуальному проекту. В поземном уровне разместится автостоянка. Вентилируемые фасады здания облицуют керамогранитными плитами, на них установят корзины для кондиционеров. Входную группу оформят витражным остеклением.

В новостройке будет 148 квартир (однокомнатных — 37, двухкомнатных — 74, трехкомнатных — 37). Две квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением Правительства Москвы.

Первый этаж по традиции сделают нежилым — здесь разместятся магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части здания разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

В здании установят три пассажирских лифта: один грузоподъемностью 630 кг и два — грузоподъемностью 400 кг, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди без посторонней помощи смогут попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы здания будет препятствовать скольжению в любое время года.

Во дворе установят детскую площадку с резиновым покрытием и спортивную площадку, а также обустроят зону для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны.