Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Группа компаний «СМ-Клиника» открыла медцентр на юго-западе Москвы

Полина Французова
Общество
Группа компаний «СМ-Клиника» открыла медцентр на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба «СМ-Клиник»

15 ноября открыл свои двери новый медицинский центр сети «СМ-Клиника», расположенный по адресу ул. Академика Анохина, д. 8, к. 1. Пока здесь ведется прием взрослых пациентов, но в ближайшее время начнет работу педиатрическое отделение. Таким образом, новая клиника приобретет формат семейной.

Пациентам будут доступны услуги по более чем 35 медицинским направлениям. Среди них как самые востребованные (терапия, хирургия и пр.), так и узкие, например, ревматология и гематология.

Уже сейчас здесь можно сделать УЗИ, гастро- и колоноскопию (в том числе под седацией), пройти различные функциональные исследования. В планах — установка КТ-, МРТ- и рентген-аппаратуры от ведущих мировых производителей из Германии, Японии и пр. Анализы можно сдать ежедневно с 08:00 до 21:00, пациентам доступно более 3500 видов лабораторных исследований.

Совсем скоро в клинике откроется круглосуточный стационар для взрослых с терапевтическим и хирургическим отделениями. Благодаря наличию четырех многопрофильных операционных хирурги клиники смогут проводить вмешательства различной сложности по гинекологии, урологии, колопроктологии, отоларингологии, общей хирургии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама LjN8KbDFQ

ООО «СМ-ПЕРСПЕКТИВА». Лицензия № ЛО41-01137-77/00622958 выдана 28.10.2022 Департаментом здравоохранения г. Москвы.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Все мнения