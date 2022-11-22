Группа компаний «СМ-Клиника» открыла медцентр на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба «СМ-Клиник»

15 ноября открыл свои двери новый медицинский центр сети «СМ-Клиника», расположенный по адресу ул. Академика Анохина, д. 8, к. 1. Пока здесь ведется прием взрослых пациентов, но в ближайшее время начнет работу педиатрическое отделение. Таким образом, новая клиника приобретет формат семейной.

Пациентам будут доступны услуги по более чем 35 медицинским направлениям. Среди них как самые востребованные (терапия, хирургия и пр.), так и узкие, например, ревматология и гематология.

Уже сейчас здесь можно сделать УЗИ, гастро- и колоноскопию (в том числе под седацией), пройти различные функциональные исследования. В планах — установка КТ-, МРТ- и рентген-аппаратуры от ведущих мировых производителей из Германии, Японии и пр. Анализы можно сдать ежедневно с 08:00 до 21:00, пациентам доступно более 3500 видов лабораторных исследований.

Совсем скоро в клинике откроется круглосуточный стационар для взрослых с терапевтическим и хирургическим отделениями. Благодаря наличию четырех многопрофильных операционных хирурги клиники смогут проводить вмешательства различной сложности по гинекологии, урологии, колопроктологии, отоларингологии, общей хирургии.

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