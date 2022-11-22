Новый комплекс столичного предприятия оснастят самыми современными системами безопасности

Фото: Сергей Шинов

На строительной площадке комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ завершили монтаж крупногабаритного оборудования секции гидрокрекинга. Технологии нового комплекса позволят предприятию увеличить эффективность переработки нефти до лучших мировых показателей. Это завершающий проект масштабной модернизации предприятия, которую с 2011 года проводит «Газпром нефть».

На площадке комплекса установлены реакционные аппараты и колонное оборудование из высокопрочной стали, изготовленные в Санкт-Петербурге и Волгограде. Аппараты переработают тяжелые нефтяные остатки в дополнительные объемы бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Завершить строительство планируется в 2025 году.

— Мы приветствуем системный подход в обеспечении промышленной безопасности действующих и строящихся объектов Московского нефтеперерабатывающего завода. На предприятии применяют широкий спектр эффективных методов, направленных на упреждение возникновения нештатных ситуаций. Такие меры позволяют безопасно эксплуатировать высокотехнологичное оборудование, — отметил заместитель руководителя Ростехнадзора Вадим Сергеев в ходе своего визита на предприятие.