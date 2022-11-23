Аналитические сервисы «МегаФона» помогают создать туристический кластер в Мурманской области

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Проанализировав передвижения жителей и гостей Мурманской области при помощи цифровых решений «МегаФона» «Аналитика городской среды» и «Цифровой туризм», правительство региона приняло решение о создании нового туристического кластера «Валла Тунтури» и проектов по модернизации дорог.

Сервис «Аналитика городской среды» помог изучить ежедневные миграционные потоки жителей области из одного района в другой. Полученные данные позволили составить программу оптимизации объектов транспортной инфраструктуры региона.

— Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами. Компании на их основе создают новые продукты, улучшают качество предлагаемых услуг, увеличивают прибыль и снижают издержки, а региональные власти развивают сферу гостеприимства, привлекая новых туристов, совершенствуют транспортную и социальную инфраструктуру, — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса компании Наталья Талдыкина.

По ее словам, компания реализует такие проекты с 2020 года — в портфеле «МегаФона» их уже несколько десятков.

— Возможности наших аналитических сервисов постоянно расширяются, и мы рады, что теперь наши решения успешно применяются в Мурманской области и помогают делать городскую среду удобной и доступной для всех, — добавила Наталья Талдыкина.

С помощью сервиса «Цифровой туризм» «МегаФон» оценил туристические потоки в регионе, составил портрет путешественника и выявил наиболее популярные локации. На его основе было решено развивать новый туристический кластер «Валла Тунтури» на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий.

Реализация проектов стала возможной после подписания соглашения о сотрудничестве между компанией «МегаФон» и Мурманской областью. Одно из его важных направлений — это сфера ИТ-технологий, в том числе использование аналитических сервисов оператора на основе BigData. С помощью обезличенной информации о передвижениях абонентов выявляются самые востребованные направления, основные часы активности и наиболее загруженные участки маршрутной сети.

Как отмечается, сервисы полностью соответствуют закону о защите персональных данных, работают только с агрегированными данными и входят в реестр российского программного обеспечения.