Народная артистка России Ольга Тумайкина: Рассчитывать надо на себя

Ольга Тумайкина в жизни / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Комедия «Честный развод 2» выходит в прокат. Во второй части истории о взаимоотношениях яркой пары нового персонажа сыграла народная артистка России Ольга Тумайкина.

По сюжету, между супругами — стендапером Геной (Александр Робак) и его менеджером Миланой (Агата Муцениеце) — есть разногласия. Чтобы спасти отношения, они отправляются в путешествие, и по дороге Милана открывает свой талант. Важным этапом на пути становится встреча с директором детского дома, которую и сыграла Ольга Тумайкина.

— Ольга Васильевна, история главной героини связана с вокалом. По-вашему, актеру обязательно уметь петь?

— Я не встречала артистов, у которых скверно со слухом. Но даже если это и так, то талантливый актер, который не умеет, но любит петь, — прекрасен. Ведь у него отсутствуют комплексы, и это чудесно, хочется сказать ему: «Пой, тебе говорят!» Если же Господь одарил талантом, а ты его не развиваешь, — это почти что грех. Там, наверху, вздохнут и скажут: «Ты хочешь закрыть эту дверь? Жаль, но что тут поделаешь, закрываю. Иди работай в другом месте»...

— В караоке поете?

— Это не мое. Караоке, равно как и кальянная комната, — это дико тоскливо и скучно. Хотя, может, я просто консервативна. Но радоваться, что кто-то громко поет, не попадая в ноты, хоть и вкладывая в это душу, я не готова. И мне это не смешно, я смеюсь от других вещей: например, от хорошего чувства юмора умного человека — в устах глупого шутка редко бывает удачной. Я уже достаточно давно живу на свете, чтобы позволить себе роскошь не заниматься тем, что мне неинтересно.

— В названии двойной смысл: «развод» — и расставание, и обман. Что тяжелее?

— «Какой палец ни укуси — все больно!» Да, я близко к сердцу принимаю пораженческие обстоятельства. Да, в моей копилке есть случаи, когда я была слишком доверчива. И да, я, как Мюнхгаузен, сама вытаскивала себя за волосы из этих болот. Если вы спрашиваете, что делать, — прежде всего рассчитывать на себя. Нет никого, кто бы тебе помог легче пережить случившееся. Только ты сам. И время.

В слове «развод» хочется поменять одну букву и разделить его пополам. Получится «раз — вот». Случился развод между любящими — «раз». Прошло время, мы видим две разбитые судьбы, говорим — «вот». Или произошло мошенничество — «раз». А спустя время — «вот» — обманщик наказан.

— Теперь — о вашей героине, директоре детского дома. Как вы думаете, люди какого склада выбирают себе такую работу и судьбу?

— Такие педагоги, руководители — редкая армия волшебников. Я настаиваю, что человек становится педагогом по велению сердца, как и артисты, которые ради мечты штурмуют театральные вузы. Среди педагогов есть процент случайных людей, но большинство — те, кто настолько щедр, что готов отвечать за подрастающие жизни, делиться своими знаниями и душевными качествами. Прежде всего такие люди должны обладать великодушием. Им нужна способность ко всеобъемлющей любви и принятию, состраданию. Они должны уметь разделить чужую боль, которую могут испытывать дети оставленные.

— Как героиня справляется с трудностями?

— Она помещена в жесткие рамки реальной жизни. Если бы была богата, сделала бы из детского дома дворец. Но она испытывает нужду и, пытаясь получить необходимое для детского дома, может даже казаться... слегка глуповатой. Хотя у нее это не свойство ума, а защитная реакция на жизненные вызовы. Я наблюдаю за людьми, у которых такой защиты нет, которые не могут парировать глупостью удары судьбы, — нередко они погибают, оказываясь не в состоянии жить дальше.

Поэтому, если ты в тисках, как моя героиня, возьми себе на вооружение... глупость. Ей не важно, что о ней скажут, у нее другие претензии к жизни. Она думает, как помочь своему детскому дому. Отодвигает в сторону и деликатность, зная, что если устроит праздник, сделает счастливым каждого из находящихся в актовом зале. Ее позиция: «Вижу цель — не вижу препятствий!»

Кадр из сериала «Ваша честь» / 2021–2022 гг.

— Как, по-вашему, заслужить доверие таких детей?

— Прежде всего, перестать пристально рассматривать этого затаившегося маленького человека. Ему и так не по себе. Его и так под прицелом держат все — от чиновников до нерадивых родителей. Затем, увидев, куда он повернул голову, туда смотрите и вы. Разделите его интерес. Создайте ощущение безопасности. Воспринимайте его как достойного собеседника. Такие дети быстро взрослеют, им не свойственен инфантилизм. Если оказались в детском доме, снизьте предел эмоциональной жалости. Бровки домиком и влажные глаза, когда глядишь на того, чья судьба исковеркана, — лишнее.

— У вас две дочки. Полина Бондарь служит с вами в Театре Вахтангова. Вы рады?

— Счастье — это долгосрочное ощущение душевного довольства. На днях, когда и у меня, и у Полины был спектакль, мы встретились, выпили по чашке кофе, обменялись новостями. Она побыла у меня в гримерной и пошла готовиться к своему спектаклю. Когда доиграла свой, пришла попрощаться. Затем поехала домой, через полчаса позвонила и сказала, что добралась. Это для меня — счастье. Я желаю себе как можно дольше его испытывать. Я горжусь моими Полиной и Марусей.

— Вы носите звание народной артистки России. К чему стремиться дальше?

— Скажу так: «Дальше — тишина». Звание — не повод для фейерверков, а прежде всего ответственность, если серьезно к этому относиться, что я и делаю. Сейчас у меня не такое активное существование в театре, как было год, три года назад. Все еще идут постановки, которые до сих пор считаются премьерами, и они требуют очень точного подхода. С ними нужно обращаться крайне аккуратно и уверенно, как с младенцами. Мои спектакли — мои дневники, которые я веду, и зрители ставят мне за них оценки.

Каждый день на сценах нашего театра идут спектакли. Уже вошло в привычку исполнять свои работы блестяще. Да, мы перфекционисты, это так. И нам есть на кого равняться — на удивительных личностей, значимых для театра, для культуры, для нашей страны. В том числе перед ними мы держим ответ. Что не дает расслабляться. Распущенность не живет по адресу Арбат, 26. Там прописаны другие: достоинство, труд, успех, талант, профессионализм и, желательно, добрые человеческие отношения.

ДОСЬЕ

Ольга Тумайкина родилась 3 апреля 1972 года в Красноярске. Окончила Театральное училище имени Щукина, курс Аллы Казанской. Тут же была принята в труппу Театра Вахтангова. В 2007 году получила звание заслуженной артистки России, в 2021-м — народной артистки России. Сейчас участвует в восьми спектаклях Театра имени Вахтангова, включая «Войну и мир», «Король Лир», «Грозу» и другие. В ее фильмографии более 90 фильмов и сериалов, в том числе: «Ваша честь», «Большая секунда», «Мамы», «Женская лига» и иные.