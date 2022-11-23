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Приметы и советы

Светлая голова

Никита Миронов
Общество
Светлая голова
Фото: shutterstock

Плохая память, быстрая утомляемость -— проблема не только людей пожилого возраста. Забывчивость преследует многих. Как улучшить работу мозга.

Как пояснил психиатр Василий Шуров, крайне важно исключить наиболее распространенные факторы, плохо влияющие на мозг.

— Курение, прием алкоголя и других психотропных веществ негативно влияют на сосуды и нарушают здоровое кровообращение в головном мозге, приводят к кислородному голоданию и отмиранию нейронов мозга, — пояснил врач.

Также, по словам Василия Шурова, обилие жирной и сладкой пищи нарушает обмен веществ, что плохо сказывается на состоянии клеток мозга.

— А еще на мозг плохо влияет недостаток сна, потому что он не успевает восстановиться после нагрузок. Еще один негативный фактор — малоподвижный образ жизни, когда человек постоянно находится в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, и клетки мозга испытывают кислородное голодание, — пояснил эксперт. — Очень плохо влияет на мозг и отсутствие умственных нагрузок.

Итак, чтобы ваш мозг был здоров, необходимо как минимум активное социальное общение, освоение любых новых навыков и знаний. Даже если вы начнете, например, рисовать — это прекрасно. Здоровью мозга очень помогает и расширение кругозора — например, путешествия, знакомство с другими культурами, изучение непривычных для себя мнений и точек зрения. Крайне полезно изучение иностранных языков.

— Все эти виды деятельности особенно хорошо стимулируют образование новых нейронных связей и помогают поддерживать здоровое эмоциональное состояние, — пояснил Василий Шуров. Геронтолог Ольга Забелина советует также тренировать память.

— Самый простой и быстрый способ — сделать в доме перестановку. Даже если просто поменять местами предметы обихода, вам придется каждый раз вспоминать, где они находятся, стимулируя работу памяти, — пояснила эксперт.

Еще один способ — прокладывание новых маршрутов. Например, чаще отклоняйтесь от привычного пути от работы до дома, даже если он не так близок и удобен.

— Идеальный вариант для тренировки памяти — разучивание стихотворений и прозы, — пояснила Ольга Забелина.

Также, по ее словам, имеет смысл активизировать моторику.

— Попробуйте чистить зубы левой рукой, это тоже полезно для мозга. А еще будет здорово, если вы начнете разгадывать кроссворды, головоломки, судоку. Вы также можете обучиться игре в шахматы, — говорит Ольга Забелина.

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