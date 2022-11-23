Надежная сделка

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Собственная квартира дает пенсионерам уверенность в завтрашнем дне. Иногда, правда, она может стать причиной серьезной беды. Как не стать жертвой квартирных мошенников и обеспечить себе спокойную жизнь на пенсии.

В первую очередь пожилым людям следует серьезно опасаться так называемых черных риелторов и мошенников, которые занимаются «квартирным вопросом», а проще говоря — обманным путем завладевают недвижимостью москвичей. Вот недавний случай.

— Мне звонили регулярно и предлагали заключить договор ренты, — рассказывает пенсионерка Ольга Сергеевна П. — Однажды в мое отсутствие даже пытались взломать дверь. Я поняла, что рано или поздно все это плохо кончится, и заключила договор с надежной организацией. После этого звонки прекратились. Теперь я живу абсолютно спокойно.

Договор ренты, поясняет юрист Александр Муравьев, удобная и полезная вещь, он позволяет квартире «работать» на хозяина. Но договор этот должен быть заключен только с добросовестной организацией.

— До подписания договора постарайтесь как можно больше узнать об организации, с которой вы его собираетесь заключить, — рассказывает Александр Муравьев, — выясните, как долго работает фирма на рынке недвижимости, познакомьтесь с ее уставными документами, они должны быть размещены у них на сайте. Если у вас возникнут какие-то вопросы, обратитесь к незаинтересованному, стороннему юристу, чтобы он помог вам оценить степень риска. Не забывайте, что речь идет о вашей квартире, часто единственной. И постарайтесь представить, что с вами будет, если вы окажетесь без крыши над головой.

Очень важно изучить, по словам эксперта, отзывы о работе компании. Сделать это нужно, не только прочитав их в интернете, но и познакомившись с реальными людьми, которые уже заключили договор ренты и могут сказать, какие выплаты они получают, какие бонусы им полагаются и насколько добросовестно фирма выполняет свои обязательства. Хорошие рекомендации от знакомых или друзей — наилучшая характеристика работы специалистов, это, кстати, касается и многих других областей нашей жизни.

— Если представители фирмы торопят вас с заключением сделки, это может быть признаком того, что перед вами мошенники, — предупреждает Александр Муравьев. — Добросовестные компании всегда дают своим клиентам время на раздумье, на изучение документов. Они всегда готовы к тому, что клиент может передумать заключать договор. Это вполне естественно. Но если вас начинают торопить, уговаривать и приводить доводы, почему сделку надо заключить немедленно, лучше отказаться от услуг такой фирмы.

Признаком опасности, по мнению эксперта, могут стать также супервыгодные условия. Высокая единовременная выплата, путевки на курорты, обещания ежемесячно перечислять большие суммы денег — все это должно насторожить. Не может быть выдана высокая единовременная выплата, порой составляющая половину стоимости квартиры, рентоплательщику это невыгодно. А значит, вас ждет какой-то подвох.

— Мошенники используют разные способы обмана, — отметил Александр Муравьев. — Поэтому любую сделку лучше заключать при нотариусе. Он обеспечит безопасность сделки. Москвичам старшего возраста, владеющим недвижимостью, стоит быть особенно внимательными. И, прежде чем распорядиться своей квартирой, все хорошо обдумать.

КСТАТИ

Важно, чтобы договор ренты был нотариально заверен. Присутствие нотариуса при сделке крайне необходимо. Он ответит на все вопросы, объяснит, какие выгоды приобретают обе стороны, какие преимущества гарантированы вам. Ведь мошенник может легко обмануть человека, несведущего в юридических вопросах.