Студенты помогут преодолеть нехватку медицинских кадров

Студент из Луганска Евгений Бородач приехал в Москву на форум волонтеров, чтобы перенять опыт столичных коллег / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

25 ноября в Сеченовском университете завершается Всероссийский медицинский карьерный форум «Труд крут». Участниками стали более 250 студентов-медиков из 41 региона России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик.

В одной из аудиторий Сеченовского университета идет лекция на тему «Искусство составления резюме и технологии самопрезентации». Молодые студенты из разных уголков страны внимательно слушают эксперта, ведь им после окончания вуза нужно будет правильно себя презентовать на рынке труда.

Ребятам рассказывают про создание эффективного резюме, которое бы собрало много откликов работодателей. Студенты совместно с ментором обсуждают, как правильно себя вести на собеседовании и описывать личные достижения. Например, для начала необходимо описать план задачи и полученный результат. Важно также указать, за счет чего это сделано.

Все слова столичных экспертов фиксирует в блокноте студентка Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Валерия Назаренко.

— Мы приехали в Москву за новым опытом создания студенческих отрядов, ведь подобных организаций у нас в Луганске нет. А мы хотим начать в нашем регионе похожую деятельность, — отмечает Валерия Назаренко.

Вместе с ней на форум приехал еще один студент ЛГМУ им. Святителя Луки, Евгений Бородач.

— Наши добровольцы помогают в больницах, читают лекции в школах и занимаются донорством. Особенно актуально, что они обучают людей правилам оказания первой помощи, а также помогают детским домам и пенсионерам, — сказал Бородач.

Одна из первых лекций, которую провели для приехавших на форум студентов, была посвящена лидерству и тому, как вдохновлять других людей на помощь ближним. И такие знания определенно не будут лишними для вузов ДНР и ЛНР, все же сейчас необходимо привлекать новые кадры в сферу медицины, где образовалась нехватка.

— В нашей большой стране есть регионы, в которых существуют положительные примеры развития медицинских студенческих отрядов и действуют молодежные трудовые проекты в этой сфере на добровольческой основе, — рассказывает начальник Управления по работе с молодежью Сеченовского университета Юрий Огнев. — Но подобные успешные кейсы представлены не во всех университетах и регионах.

Огнев дополнил, что на столичном форуме через разные форматы они старались создать единую площадку, где будет проработана возможность обсуждения и объединения лучших трудовых и добровольческих практик развития медицинских отрядов, выработки единых подходов в их развитии и позиционировании.

В программу форума также вошли мастер-классы, тренинги и панельные дискуссии. За несколько дней проведения мероприятия ребята также встретились с ведущими экспертами, учеными, политиками и общественными деятелями страны.

КСТАТИ

Российские студенческие отряды активно помогают ДНР и ЛНР. Молодые добровольцы занимаются формированием делегаций для поездок в рамках акции «МыВместе с Донбассом». Например, более 40 человек на протяжении двух месяцев помогали восстанавливать мемориальный комплекс «Саур-Могила», который был разрушен в 2014 году.