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Железная дорога стала еще одним видом городского транспорта

Вечерняя Москва

Сюжет: 

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Общество
Железная дорога стала еще одним видом городского транспорта
Москвич встречает поезд «Красная стрела», который прибыл на перрон Октябрьского вокзала, 1934 год / Фото: Главархив Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Развитие железнодорожного транспорта, капитальный ремонт домов, а также будни Московского зоопарка — сюжеты, которые часто встречаются в заметках разных годов о жизни города.

Преображение

«Заканчивается капитальный ремонт Октябрьского вокзала. Некогда грязные булыжниковые дворы прибытия и отправления будут озеленены и одеты в асфальт. Зал для пассажиров расширяется на 200 кв. метров. Помещение бывших царских «покоев», оборудованное под комнату матери и ребенка, расширяется».

2 ноября 1934 года

Сегодня железнодорожный транспорт — один из удобных способов передвижения по городу. Три года назад в Москве запустили МЦД, сейчас готовят к открытию еще два диаметра. Для этого обновляют инфраструктуру.

Платформу Мещерская превратили в современный вокзал.

— Реконструкция Мещерской улучшила транспортное обслуживание почти 255 тысяч жителей районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

21 ноября 2022 года

Привели в порядок

«От дома № 6 по Молчановке остались одни стены. Новые перекрытия, новые перегородки, новая отделка совершенно изменили внутренний облик четырехэтажного дома. Не узнать после капитального ремонта и дом».

11 ноября 1934 года

В наши дни домам, построенным в начале XX века, во время капремонта возвращают исторический облик. Для каждого такого здания разрабатывают индивидуальный проект.

Недавно в Мещанском районе привели в порядок дом в неоклассическом стиле. Фасады украшены декоративными элементами, оконные пространства оформлены наличниками. Рабочие бережно удалили все загрязнения и заделали трещины. Затем покрасили стены в исторический цвет.

19 ноября 2022 года

Надели теплые шубки

«Пушные животные зоопарка уже «приготовились» к зиме. Побелела серая шкурка зайца-беляка. Белые песцы стали действительно белыми и пушистыми — на них нет и следа летнего меха, похожего на комки синевато-грязной ваты. Покрываются зимним мехом соболи, куницы, лисицы, волки, енотовидные собаки.

Большой питон также приготовился к зимней линьке. Шкура его поблекла, глаза помутнели. Питон отказывается от пищи. Последний раз его кормили 15 дней назад».

27 ноября 1934 года

Современные обитатели Московского зоопарка уже тоже готовы к зиме. В утепленных шубах гуляют в уличных вольерах рыси, дальневосточный леопард Мизер и пума Габриель.

А вот манул Тимофей снегу с дождем не обрадовался и из домика не вышел, хотя у него, среди всех кошачьих, самая густая шерсть.

— Возможно, к вечеру Тимофей все-таки выйдет — ужин он никогда не пропускает, — сообщили в зоопарке.

22 ноября 2022 года

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