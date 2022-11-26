Квадраты тают: площадь жилья в столичных новостройках продолжает снижаться

Тренд на снижение площади квартир в новых домах продолжится и в следующем году: малогабаритное жилье стабильно пользуется спросом из-за доступной цены / Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средний размер квартир в новых домах столицы за год уменьшился на 4,3 квадратных метра — до 55 «квадратов», сообщила столичная Ассоциация риелторов. «Вечерняя Москва» выяснила, с чем связана эта тенденция.

Средняя площадь нового жилья сокращается по всей столице. Однако в Новой Москве этот процесс проистекает медленнее. По подсчетам Ассоциации риелторов, за последний год квартиры здесь потеряли в площади меньше одного квадратного метра, тогда как в старой Москве жилье стало на несколько «квадратов» меньше.

— Квартиры в Новой Москве дешевле, чем в старой, — поясняет коммерческий директор риелторского агентства Сергей Данилян. — В старой Москве средняя цена квадратного метра — 258 тысяч рублей, в Новой — 200 тысяч. Поэтому бюджет покупки жилья в ТиНАО в принципе существенно ниже. А значит, застройщикам не приходится быстро уменьшать площади, чтобы у покупателей хватило денег.

Однако средняя площадь предлагаемых новостроек в ТиНАО — всего 50 квадратных метров: на 10 процентов меньше, чем в старой Москве.

— В Новой Москве, как правило, покупают жилье молодые семьи. А молодые люди обычно еще немного зарабатывают. Плюс у них пока либо нет детей, либо один ребенок, — пояснил Сергей Данилян. — В итоге они покупают более компактное и менее дорогое жилье.

По словам гендиректора девелоперской компании Алексея Перлина, в массовом сегменте новостроек даже старой Москвы уже больше 30 процентов квартир и вовсе — студии, которые востребованы разными группами покупателей. Тенденция на уменьшение площади жилья в последние годы только усиливается. Там и здесь появляются высотные дома с мелкой «нарезкой» квартир и студий.

ФАКТ

Самая маленькая студия продается на Миусской улице: 9 «квадратов» за 4,5 миллиона рублей. Самая большая в Москве новостройка — 780 кв.метров — в Мещанском районе за 2,1 миллиарда рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Колочинский, Управляющий партнер девелоперской компании:

— Чтобы сохранить стоимость квартир на относительно приемлемом уровне, девелоперам приходится уменьшать их площадь. Этот процесс продолжится. Также будет расти доля квартир с полной отделкой или предчистовым ремонтом — такое жилье для покупки выгоднее.