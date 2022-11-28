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Волшебный «Щелкунчик» от солистов Мариинского театра на сцене Crocus City Hall

Полина Французова
Общество
Волшебный «Щелкунчик» от солистов Мариинского театра на сцене Crocus City Hall
Фото: АО «КРОКУС»

Предновогодняя пора полна волшебства и трепетного ожидания праздника — поход всей семьей на сказочный балет «Щелкунчик» стал уже доброй ежегодной традицией.16 и 17 декабря 2022 года солисты Мариинского театра представят балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Л.И. Иванова, М.И. Петипа в редакции А. Плоома на сцене Crocus City Hall. Премьера балета П.И. Чайковского в хореографии Л.И. Иванова прошла 6 декабря 1892 на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. «Нет в музыке «Щелкунчика» ни одного ритма, ни одного такта, который не перелился бы в танец. Все кипит на сцене неумолчно тихим плеском тишайших фигур с взрывами румяного счастливого детского смеха, детских утех, упоений и секундных огорчений», — с ностальгией вспоминал критик А.К. Волынский постановку Л.И. Иванова.

В основу сюжета спектакля легла сказка Э.Т. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» о приключениях маленькой девочки Маши и ожившей под рождественской елкой куклы Щелкунчика. В канун Рождества в доме господина Штальбаума собираются гости, в том числе и Дроссельмейер, который подготовил для маленьких гостей грандиозное представление — кукольный театр. Своей любимице — Маше, Дроссельмейер дарит куклу Щелкунчика. После окончания праздника гости расходятся по домам, а Маша засыпает в обнимку со своей новой куклой. Внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного Короля, и храбрый Щелкунчик вместе с солдатиками вступает в бой с ними.

Преодолевая страх, в решительный момент схватки, Маша бросает свою туфельку в Короля мышей, чтобы спасти Щелкунчика. Король Мышей исчезает вместе со своим войском, а Дроссельмейер превращает Щелкунчика в прекрасного Принца. Вокруг кружатся снежинки, и Машу с Принцем подхватывает снежный вихрь и переносит их в сказочную страну. В сказочном городе Конфетюренбург Маша с Принцем танцуют вальс цветов, а чуть позже она просыпается и понимает, что это был всего лишь сказочный сон.Спектакль пройдет в сопровождении симфонического оркестра. Дирижер — Филипп Селиванов.

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