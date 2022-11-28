Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Абоненты Tele2 получат на катке ВДНХ бесплатные коньки и горячий кофе

Михаил Петров
Общество
Абоненты Tele2 получат на катке ВДНХ бесплатные коньки и горячий кофе
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

С наступлением зимы Москва преображается, наряжаясь в яркие огни и гирлянды. Вместе с ней преображается и самый большой каток столицы на ВДНХ, куда российский оператор мобильной связи Tele2 вот уже второй год подряд приглашает своих клиентов. С 25 ноября абоненты Tele2, которые приобретут билеты на каток, смогут бесплатно получить коньки на прокат, а также согреться горячим кофе во время прогулки.

Каток на ВДНХ начал работать 25 ноября. Продолжая заботиться о своих абонентах и предлагая им интересный и разнообразный досуг, Tele2 второй год подряд становится партнером самого большого катка Москвы.

В новом зимнем сезоне Tele2 предлагает своим абонентам, купившим билет на каток, воспользоваться арендой коньков бесплатно. Для этого необходимо зайти в программу «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора, получить промокод и использовать его при покупке билетов на сайте катка.

Провести весело свободное время на самом большом катке Москвы и не замерзнуть абонентам Tele2 поможет горячий кофе. Получить латте или капучино в подарок можно будет сразу в двух точках: «Рестомаркете» и RomEat.

Надолго сохранить приятные минуты прогулки и запечатлеть себя с друзьями или близкими можно будет в специальной фотозоне. Здесь все гости ледовой площадки смогут сделать яркие фотографии, воспользовавшись интерактивной механикой фотозоны: каждый желающий сам выбирает и поменяет цвет фона, перейдя по QR-коду. С помощью фотостелы оператора можно не только сделать атмосферные селфи с понравившейся маской, но и добавить поздравление для родных и близких. Цифровую открытку можно сразу отправить получателю, чтобы поделиться с друзьями и близкими яркими эмоциями.

Реклама.

ООО «Т2 Мобайл»ОГРН: 1137746610088

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения