Абоненты Tele2 получат на катке ВДНХ бесплатные коньки и горячий кофе

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

С наступлением зимы Москва преображается, наряжаясь в яркие огни и гирлянды. Вместе с ней преображается и самый большой каток столицы на ВДНХ, куда российский оператор мобильной связи Tele2 вот уже второй год подряд приглашает своих клиентов. С 25 ноября абоненты Tele2, которые приобретут билеты на каток, смогут бесплатно получить коньки на прокат, а также согреться горячим кофе во время прогулки.

Каток на ВДНХ начал работать 25 ноября. Продолжая заботиться о своих абонентах и предлагая им интересный и разнообразный досуг, Tele2 второй год подряд становится партнером самого большого катка Москвы.

В новом зимнем сезоне Tele2 предлагает своим абонентам, купившим билет на каток, воспользоваться арендой коньков бесплатно. Для этого необходимо зайти в программу «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора, получить промокод и использовать его при покупке билетов на сайте катка.

Провести весело свободное время на самом большом катке Москвы и не замерзнуть абонентам Tele2 поможет горячий кофе. Получить латте или капучино в подарок можно будет сразу в двух точках: «Рестомаркете» и RomEat.

Надолго сохранить приятные минуты прогулки и запечатлеть себя с друзьями или близкими можно будет в специальной фотозоне. Здесь все гости ледовой площадки смогут сделать яркие фотографии, воспользовавшись интерактивной механикой фотозоны: каждый желающий сам выбирает и поменяет цвет фона, перейдя по QR-коду. С помощью фотостелы оператора можно не только сделать атмосферные селфи с понравившейся маской, но и добавить поздравление для родных и близких. Цифровую открытку можно сразу отправить получателю, чтобы поделиться с друзьями и близкими яркими эмоциями.

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