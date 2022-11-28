Аналитики назвали среднюю стоимость квартир в сталинской высотке

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Высотка на Котельнической набережной в Москве — одна из «семи сестер». Она была построена в 1952 году и до сих пор считается престижным объектом недвижимости, в котором многие мечтали бы жить. «Вечерняя Москва» разобралась, во сколько сейчас обойдется покупка квартиры в этом доме, с помощью инструмента «Оценка квартиры для продажи» от «Яндекс Недвижимости».

Как это работает

Искусственный интеллект оценивает рыночную стоимость квартиры, анализируя похожие объявления по более чем ста параметрам. Для расчета нужно указать адрес дома, количество комнат и желаемую площадь. Помимо рекомендуемой цены, сервис покажет динамику стоимости квадратного метра и историю размещений в доме.

Что нам удалось узнать

Однокомнатная квартира площадью 35 кв. м будет стоить около 26 млн рублей, двухкомнатная площадью 70 кв. м — в среднем 51 млн рублей, а трехкомнатная площадью 100 кв. м — около 75 млн рублей.

Пользователи «Яндекс Недвижимости» могут изучить объявления о продаже в известной высотке, а стоимость начинается от 56 млн рублей. В квартирах много «воздуха» благодаря высоким потолкам — от 3,3 до 3,7 метра. Будущие жильцы могут подобрать оптимальный вид: на набережную или на историческую застройку Таганского или Басманного районов.

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