Не забудьте возместить расходы

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Сегодня редакция отобрала топ-5 вопросов о возврате расходов за счет Фонда социального страхования, в ответах на которые разъясняет, как организация может вернуть 20–30 процентов от страховых взносов.

Что такое финансирование предупредительных мер (ФПМ) по снижению производственного травматизма за счет средств Фонда социального страхования РФ, кто может им воспользоваться?

Финансирование предупредительных мер проводится ежегодно, воспользоваться им может любой страхователь (юридическое лицо вне зависимости от формы собственности). Средства выделяются на проведение мероприятий по ФПМ. Всего их 17, не считая мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Как рассчитывается сумма на ФПМ?

Сумма на ФПМ рассчитывается от суммы страховых взносов, перечисленных страхователем (организацией) в Фонд социального страхования РФ в предыдущем финансовом году. Она не должна превышать 20 процентов от прошлогодней суммы и 30 процентов от суммы, потраченной при проведении санаторно-курортного лечения работников.

Какие мероприятия подпадают под ФПМ?

Список мероприятий установлен приказом Минтруда России «Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами». Это внушительный перечень мероприятий, с ним можно ознакомиться на сайтах Минтруда и ФСС РФ.

В каких случаях могут отказать в ФПМ?

Если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенная недоимка, задолженность по пеням и штрафам; если представленные документы содержат недостоверную информацию; если предусмотренные бюджетом фонда средства на ФПМ полностью распределены между страхователями; если представлен неполный комплект документов от страхователя.

Как организации направить своих работников в санаторий за счет ФСС?

Страхователь обращается в территориальный орган ФСС с заявлением на ФПМ и предоставляет пакет документов. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте ФСС РФ.