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Приметы и советы

Покупку можно оплатить бонусами

Никита Миронов
Общество
Покупку можно оплатить бонусами
Фото: Пресс-служба сервиса

Аналитики компании INFOline полагают, что по итогам текущего года рынок онлайн-покупок продуктов питания и товаров первой необходимости может вырасти до 600–620 миллиардов рублей. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обнародовала данные, согласно которым по итогам девяти месяцев сумма покупок продуктов питания в интернете составила 455,4 миллиарда рублей. При этом в декабре она существенно вырастет. В связи с этим сервисы доставки готовы реализовать новые идеи. Например, до 2 декабря все клиенты «СберМаркета» могут оплатить 99 процентов стоимости своих покупок бонусами от «СберСпасибо». Жители Москвы и Московской области пользуются услугой весьма активно. Так, за девять месяцев текущего года они сэкономили 856 миллиона рублей при заказе продуктов в сервисе. Всего с начала этого года россияне списали 2,5 миллиарда бонусов на покупки в сервисе.

Компания продолжает развивать программы лояльности, снижать стоимость сборки и доставки, а также работать над специальными предложениями. В специальном разделе «Дешевле, чем в магазине» пользователи могут заказать самые популярные продукты по цене до 30 процентов ниже, чем в обычном магазине. А до 30 ноября в рамках «черной пятницы» скидки в этом разделе достигают 70 процентов. Среди товаров: молоко, сыр, бананы, помидоры, сметана, туалетная бумага, стиральный порошок и другие товары первой необходимости — всего около 500 наименований.

Сейчас пользователи сервиса могут быстрее выбирать необходимые именно им товары и видеть количество сэкономленных денег на скидках. А летом этого года был запущен поиск товаров по всем розничным сетям. Через поисковую строку на главной странице сайта и приложения можно находить продукты и сравнивать цены в любых магазинах, представленных на платформе и доступных по выбранному адресу.

— Доля покупок в интернете будет расти, это общемировой тренд, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Дело в том, что время с каждым годом становится все дороже, а интернет-шопинг позволяет его существенно экономить: не нужно ходить между рядами полок и выбирать. Также интернет-покупки существенно экономят усилия: не нужно нести сумки покупками домой — это сделают доставщики. Плюс всевозможные программы лояльности позволяют покупателям экономить еще и деньги. Мы активно «распробовали» возможность дистанционных покупок в пандемию, и многим понравилось.

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