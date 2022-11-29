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Приметы и советы

Новогодние мечты поможет исполнить добрая елка

Марьяна Шевцова
Общество
Новогодние мечты поможет исполнить добрая елка
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Жителей столицы приглашают стать Дедами Морозами и исполнить мечту детей на «Доброй елке». Вчера подробнее об этой акции рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

— Екатерина Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, что это за акция «Добрая елка»?

Предновогодняя пора — время, наполненное приятными хлопотами. Создать атмосферу праздника и подарить людям частичку заботы может каждый из нас. На «Доброй елке» вы найдете заветные мечты всех, кто прямо сейчас нуждается во внимании. Кто-то хочет пойти на концерт любимого исполнителя или на экскурсию, другим необходимы простые бытовые вещи.

— Кто может оставить желание на такой елке?

— Оставить заявку на исполнение желания могут социально ориентированные некоммерческие организации Москвы в одной или нескольких категориях. Ее проверят на соответствие требованиям в течение двух недель. В подарок можно попросить развивающие товары, игрушки, спортивный инвентарь, одежду и экскурсии. Возможность исполнить свои мечты получат дети и подростки в возрасте от трех до 17 лет из малообеспеченных семей, сироты, имеющие ограничения по здоровью и люди старше 60 лет.

— Какие желания уже можно исполнить? Поделитесь несколькими мечтами.

— Желаний на «Добрую елку» поступает очень много. Например, семилетний Миша — подопечный фонда «Жизнь как чудо». Организация помогает семье мальчика оплачивать анализы и обследования. Миша растет очень подвижным ребенком: любит кататься на велосипеде и заниматься моделированием машин. В будущем он хочет стать водителем, а сейчас мечтает о железной дороге. Вот такая у него мечта, которую могут исполнить москвичи.

К слову, на елке можно найти мечты не только детей, но и взрослых. Среди них — Владимир Алексеевич, которому 65 лет. Он подопечный межрегиональной общественной организации инвалидов «Пилигрим». Владимир Алексеевич очень любит своих внуков, с которыми проводит лето на даче. А осенью, зимой и весной они приезжают в гости, но редко выбираются куда-то все вместе. Дедушка мечтает посетить с внуками Большой московский цирк на проспекте Вернадского, шоу мыльных пузырей, новогоднее представление или детский спектакль.

— Если человек решил исполнить мечту, что нужно делать?

— Для того чтобы исполнить мечту любого из них или когото еще, нужно зайти на сайт, выбрать карточку с желанием и заполнить специальную форму. После этого с дарителем свяжется оператор колцентра, подтвердит заявку и ответит на интересующие вопросы. Затем нужно дождаться звонка от представителя фонда и договориться об удобной дате для передачи подарка. Выбрать желание можно будет с 10 декабря на городских площадках, где установят новогодние «добрые елки». На них будут висеть игрушки с желаниями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Любой неравнодушный сможет взять игрушку с запиской, перейти по QR-коду на сайт и отправить заявку.

— Что бы вы пожелали москвичам?

— Самое главное, что хочется пожелать нашим горожанам — пусть в новом году сбудутся все самые заветные желания. И не переставайте верить в добро, совершайте добрые поступки сами!

СПРАВКА

Драгунова Екатерина Вячеславовна родилась в Москве. Окончила бакалавриат и магистратуру Российского университета дружбы народов. Ранее работала заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи, а с ноября 2018 года возглавляет Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. Замужем, есть дочь.

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