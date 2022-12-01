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Рафик Загрутдинов: Подстанцию скорой медицинской помощи построят в Царицыне по программе реновации

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: Подстанцию скорой медицинской помощи построят в Царицыне по программе реновации
Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Царицыно, квартал 1,4,14,14б, построят подстанцию скорой медицинской помощи по программе реновации. Объект включен в Адресную инвестиционную программу Москвы, рассчитанную на 2022–2025 годы. Всего же в Южном округе кроме жилья по программе реновации предусмотрено возведение 32 социальных объектов: двух административных зданий, 24 объектов образования, двух объектов спорта, двух медицинских объектов, двух объектов культуры», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он также отметил, что подстанции скорой медицинской помощи предназначены для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и будут функционировать в круглосуточном режиме. Как показала практика в период борьбы с коронавирусной инфекцией, подстанции скорой помощи очень востребованы в Москве.

— И, как не раз отмечал Сергей Семенович Собянин, для оказания качественной медицинской помощи такие объекты крайне необходимо строить, добавил Рафик Загрутдинов.

В московских кварталах реновации будет создана качественная и социально ориентированная городская среда. Все кварталы реновации будут обеспечены необходимыми объектами социальной инфраструктуры. Социальными, спортивными и культурными объектами, которые будут построены благодаря программе реновации, смогут пользоваться не только жители новостроек, но и все москвичи.

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 568 домов в 222 новостройки. Всего переселяются 96,4 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 82 тысячи человек.

Рафик Загрутдинов Реновация Скорая помощь
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