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Процедура расследования профессиональных заболеваний

Михаил Петров
Общество
Процедура расследования профессиональных заболеваний
Фото: Freepik

В почте редакции немало писем, авторы которых просят разъяснить те или иные вопросы, касающиеся механизмов расследования профессиональных заболеваний. За ответами мы обратились в Фонд социального страхования.

Под хроническим профессиональным заболеванием, сообщили нам в Фонде социального страхования, в Положении о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967, понимается заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора, повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.

При установлении работнику учреждением здравоохранения предварительного диагноза «хроническое профессиональное заболевание», извещение о профессиональном заболевании направляется в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора). Управление Роспотребнадзора на основании извещения составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания и направляет ее работодателю и в учреждение здравоохранения.

Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз «хроническое профессиональное заболевание», в месячный срок направляет больного в центр профессиональной патологии, клинику или в отдел профессиональных заболеваний медицинских научных организаций клинического профиля (Центр профессиональной патологии).

Центр профессиональной патологии на основании клинических данных состояния здоровья работника и представленных документов устанавливает заключительный диагноз — «хроническое профессиональное заболевание» — и составляет медицинское заключение.

Работодатель в течение 10 дней со дня получения извещения об установлении заключительного диагноза профессионального заболевания образует комиссию по расследованию профессионального заболевания, возглавляемую главным врачом Управления Роспотребнадзора. Комиссия устанавливает обстоятельства и причины профессионального заболевания работника, определяет лиц, допустивших нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных актов, и меры по устранению причин возникновения и предупреждению профессиональных заболеваний.

По результатам расследования комиссия составляет акт о случае профессионального заболевания в пяти экземплярах, которые предназначены для работника, работодателя, Управления Роспотребнадзора, Центра профессиональной патологии и страховщика.

Материалы расследования профессионального заболевания работодатель предоставляет в территориальный орган страховщика по месту регистрации в качестве страхователя. При признании профессионального заболевания страховым случаем территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации назначает застрахованному лицу обеспечение по страхованию в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

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