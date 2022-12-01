Тарифы вырастут и застынут: стоимость услуг ЖКХ «заморозят» на полтора года

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1 декабря вступают в силу ряд изменений в законодательстве. Нововведения коснутся оплаты жилищно-коммунальных услуг, походов в поликлиники и постановки на налоговый учет.

Индексация тарифов

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут. Это уже вторая индексация в текущем году.

— Совокупный рост стоимости коммунальных услуг составит установленные на федеральном уровне девять процентов, что почти на пять процентных пунктов ниже уровня инфляции — по прогнозу Минэкономразвития России среднегодовая инфляция в стране составит 13,9 процента, — сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики Москвы.

Следующая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги произойдет только 1 июля 2024 года.

Медицинское страхование

С 1 декабря пациентам российских учреждений здравоохранения больше не нужно будет носить с собой полис ОМС — достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, например паспорт.

Получить электронный полис граждане без ОМС смогут через портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru). Новорожденным его будут выдавать автоматически.

Налоговый учет

С 1 декабря физические лица смогут вставать на налоговый учет с использованием Единого портала госуслуг (gosuslugi.ru). Ранее, согласно сообщениям Федеральной налоговой службы РФ, у физлиц появилась возможность получить уведомления, подтверждающие постановку и снятие с учета в налоговом органе в связи с приобретением или продажей недвижимости и транспортных средств на «Госуслугах».

Власть с народом

Вступит в силу новое положение, обязывающее все государственные ведомства вести страницы в соцсетях.

— Повышение открытости будет способствовать лучшему информированию граждан, получению обратной связи, — пояснил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Козлов, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике:

— Необходимость индексации тарифов ЖКХ исходит из состояния сетей. Государство вкладывает в модернизацию серьезные средства — на ближайший период выделено свыше 750 миллиардов рублей. Тем не менее износ сетей в некоторых регионах России достигает 60 процентов.