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Tele2 проведет прямую трансляцию с Дворцовой площади, где проходит конкурс 3D-видеопроекций

Михаил Петров
Общество
Tele2 проведет прямую трансляцию с Дворцовой площади, где проходит конкурс 3D-видеопроекций
Фото: Freepik

Российский оператор мобильной связи Tele2 предлагает жителям и гостям Санкт-Петербурга увидеть вживую финал конкурса современного медиаискусства «Страна света», а зрителям в других городах — посмотреть его в прямом эфире. Заключительный этап конкурса пройдет 3 и 4 декабря на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где будут транслироваться видеомэппинги — 3D-проекции на фасадах зданий, посвященные родным регионам финалистов конкурса.

Мобильный оператор поддерживает интерес своих абонентов к искусству, помогая им получить максимум впечатлений от участия в самых масштабных культурных событиях страны. В этом году Tele2 выступила телекоммуникационным партнером общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте приняли участие художники-видеографы, аниматоры, видеографики и специалисты AR- и VR-технологий. На конкурс было подано 78 заявок из разных регионов России. Финалистами стали участники из Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Москвы, Кирова, Омска, Тулы, Балакова, а также представители Сахалина и Таймыра.

Болельщики из разных городов смогут поддержать финалистов из своих регионов. Для этого Tele2 организует фан-зоны в салонах оператора связи в шести городах России. 3 декабря в Москве, Казани и Челябинске Tele2 проведет онлайн-трансляцию на скорости мобильного интернета. Так, зрители смогут увидеть финал «Страны света», который пройдет на Дворцовой площади Северной столицы. 4 декабря мобильный оператор будет транслировать заключительную часть конкурса в своих салонах в Южно-Сахалинске, Балакове и Туле.

На решающем этапе конкурса финалисты представят свои видеопроекции. Темы проектов связаны с малой родиной участников конкурса или «местами силы». При этом команды, участвующие в финале, могут использовать любые доступные им аудиовизуальные инструменты.

Кроме того, подключиться к прямой трансляции финала конкурса «Страна света» можно с компьютера или мобильного устройства, не выходя из дома. Чтобы посмотреть заключительную часть проекта и оценить красочное шоу, нужно перейти по ссылке. А поддержать любимого конкурсанта можно уже сейчас на сайте.

Более подробно о Tele2 и проектах, в которых участвует мобильный оператор, можно на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2 tele2.ru

В соцсети «ВКонтакте» vk.com/tele2

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