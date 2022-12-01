Пассажиры московского метро погрузятся в вымышленный мир книг с помощью дополненной реальности

Фото: Александр Кожохин/Вечерняя Москва

Пассажиры столичного метро смогут теперь во время поездки окунуться в вымышленный мир художественных произведений с помощью цифровых технологий. МТС и Департамент транспорта Москвы запустили проект, благодаря которому любители книг смогут в пути не только почитать, но и увидеть описанный в произведении мир. Для этого понадобятся карта «Тройка» и смартфон с камерой. Остальное сделает технология дополненной реальности (AR).

Чтобы «оживить» сцены из книг, нужно отсканировать QR-код на постере, перейти по ссылке и навести камеру гаджета на «Тройку». На экране появится трехмерное изображение эпизода из книги. Можно читать и смотреть ожившие объемные картинки.

В совместный проект включены эпизоды из книг издательства «Строки» от МТС и других. Так, можно увидеть эпизоды из «Рая» нобелевского лауреата Абдулразака Гурны, «Черной книги» Орхана Памука, «Книги ночи» Холли Блэк, «Тьмы после рассвета» Александры Марининой и других произведений.

— Очень многие люди читают в метро. Все чаще они используют не бумажные книги, а смартфоны. Именно поэтому мы сделали проект на стыке технологий и чтения, реализовав его в новом вовлекающем формате. Надеемся, идея найдет отклик у пассажиров. Тем, кто привык к традиционному чтению, откроет новый удивительный мир цифровых возможностей, а тем, кто не мыслит себя без гаджета, — покажет новые способы его использования в дороге и увлекательность литературных миров, — рассказала директор департамента маркетинговых коммуникаций компании Мария Яковлева.

— Мы хотим, чтобы наши пассажиры всегда могли провести время в дороге интересно и с пользой. Чтение — одно из самых популярных занятий в поездке, теперь с помощью дополненной реальности можно будет прямо в вагоне метро «оживить» эпизоды любимых произведений — достаточно иметь при себе смартфон и карту «Тройка», — отметила руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта Москвы Юлия Темникова.

Те, кто впервые познакомится с новым проектом через промо в метро, смогут получить бесплатный доступ к сервису «Строки» по специальному промокоду на месяц. Сервис доступен для абонентов всех сотовых операторов.