Рафик Загрутдинов: Взрослая поликлиника в районе Богородское готова более чем на 90 процентов

Фото: Департамент строительства города Москвы

Здание взрослой поликлиники в Богородском районе на улице Игральной, дом 8, готово на 91 процент. Медицинское учреждение рассчитано на 750 посещений в смену. В настоящий момент завершены работы по устройству монолитных конструкций и внутренних перегородок здания.

— Ведутся работы по устройству входных групп, наружных инженерных сетей и внутренних инженерных систем. Также специалисты занимаются отделкой помещений, завершаются фасадные работы и остекление, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Взрослую поликлинику возводят по новому стандарту московских поликлиник. Основными его особенностями являются удобное зонирование, наличие зон комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных посетителей.

Кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей и сделать ожидание приема комфортным. Наиболее востребованные кабинеты будут расположены на нижних этажах, а менее посещаемые и кабинеты администрации — на верхних этажах. Прием узких специалистов там, где возможно, будет осуществляться на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики.

В здании площадью более 11 тысяч квадратных метров предусмотрены:

на 1-м этаже — группы взрослой поликлиники, женской консультации, зона КТ и МРТ и блок неотложной помощи;

на 2-м этаже — зоны терапевтического отделения, выдачи рецептов и кабинеты женской консультации;

на 3-м этаже — зоны эндоскопии, диагностики, врачей специалистов и технические помещения над блоком женской консультации;

на 4-м этаже — зоны восстановительного лечения, профилактики и лучевой диагностики;

на 5-м этаже — зона платных услуг и кабинеты администрации;

на 6-м этаже — зоны клинико-диагностической лаборатории, кабинеты администрации с конференц-залом и технические помещения;

7-й этаж будет техническим.

На прилегающей территории обустроят парковки для сотрудников и посетителей, площадки отдыха, информационные зоны, площадки для лечебно-оздоровительных занятий и зоны озеленения.

— Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции, — добавил Рафик Загрутдинов.