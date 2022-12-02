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Приметы и советы

Электронный листок нетрудоспособности удобен и надежен

Михаил Петров
Общество
Электронный листок нетрудоспособности удобен и надежен
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 1 января 2022 года выдача листков нетрудоспособности осуществляется только в форме электронного документа. В связи с этим у многих москвичей возникают вопросы. На вопросы читателей ответили специалисты фонда социального страхования.

В чем преимущество электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)?

Электронный листок нетрудоспособности удобен и надежен: его невозможно ни потерять, ни подделать. Кроме того, ЭЛН позволяет уменьшить временные затраты на его оформление как самому пациенту, так и врачу.

Кто имеет право выдавать ЭЛН?

ЭЛН имеют право выдавать медицинские организации, имеющие лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности. К ним относятся медицинские учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения города Москвы, федерального значения и частные.

Где гражданин может увидеть информацию о выданном ЭЛН?

Граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в личном кабинете получателя услуг ФСС (https://lk.fss.ru/recipient/).

Гражданин занят у нескольких работодателей. Какое количество ЭЛН необходимо оформить?

С 2021 года в ЭЛН не указывается тип занятости и место работы (основное, по совместительству). Поэтому при занятости у нескольких работодателей пособие по временной нетрудоспособности назначается на основании одного и того же номера ЭЛН.

Информация о состоянии здоровья конфиденциальная. Наверняка, всех волнует, как будет осуществляться защита персональных данных граждан при оформлении электронного листка нетрудоспособности?

Сведения о листках нетрудоспособности хранятся в Центре обработки данных Фонда социального страхования РФ, где предусмотрены все степени защиты в соответствии с федеральным законодательством.

Если в ЭЛН допущена ошибка (в СНИЛС, фамилии, дате рождения и пр.), как исправить?

Гражданину необходимо обратиться в медицинское учреждение, оформившее ЭЛН, для переоформления его на дубликат.

Может ли работодатель узнать диагноз работника при оформлении ЭЛН?

Информация о диагнозе работника строго конфиденциальна. Доступ к такой информации имеют только пациент и лечащий врач.

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