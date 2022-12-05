Рафик Загрутдинов: Два детских сада, школу и поликлинику построят на месте бывшего Черкизовского рынка по программе реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Измайлово на территории бывшего Черкизовского рынка по адресу Сиреневый бульвар, владение 4, по программе реновации построят два детских сада с бассейном, школу на 1225 мест и поликлинику. Комплексная реорганизация этой территории подразумевает создание современных кварталов со всей необходимой инфраструктурой. Объекты включены в Адресную инвестиционную программу Москвы, рассчитанную на 2022–2025 годы, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В московских кварталах реновации будет создана качественная и социально ориентированная городская среда. Все кварталы реновации направлены на обеспечение жителей необходимыми объектами социальной инфраструктуры. Социальными, спортивными, медицинскими и культурными объектами, которые возведут благодаря программе реновации, смогут пользоваться не только жители новостроек, но и все москвичи.

— Всего в рамках проекта планировки территории бывшего Черкизовского рынка к строительству предусмотрено девять объектов жилого назначения. Из них на трех участках уже введено в эксплуатацию 12 жилых корпусов. На пяти участках идет проектирование жилых домов, еще на одном участке ведется строительство, — также добавил Рафик Загрутдинов.

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 568 домов в 222 новостройки. Всего переселяются 96,4 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 82 тысячи человек.

Для реализации программы подобрана 561 стартовая площадка, на которой планируется построить девять миллионов квадратных метров жилья. Площадки расположены во всех административных округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.