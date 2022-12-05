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Учебный корпус на 500 мест построят в следующем году в районе Ховрино

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Учебный корпус на 500 мест построят в следующем году в районе Ховрино
Фото: Департамент строительства города Москвы

— Строительство нового здания учебного корпуса на улице Клинской в районе Ховрино на севере Москвы завершено на 67 процентов. Выполнено возведение монолитных конструкций здания. В настоящее время ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей. Ввести здание в эксплуатацию планируется в следующем году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Пятиэтажное здание возводится на улице Клинской, владение 24. Застройщиком выступает АНО «РСИ».

Учебный корпус будет рассчитан на обучение 500 учащихся 8–11-х классов и расположится на участке, прилегающем к действующей школе № 1474.

На первом этаже будут расположены вестибюль с зонами гардеробов, обеденный зал на 250 посадочных мест, зал для проведения общешкольных мероприятий на 300 мест с зоной эстрады.

На втором этаже разместятся спортивный зал, кабинеты универсального назначения, помещение зимнего сада. На третьем этаже — информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки и выдачи книг, фонд закрытого хранения, а также учебные кабинеты.

На четвертом и пятом этажах, помимо учебных кабинетов, будут созданы академический лабораторно-исследовательский комплекс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, лаборантские, IT-полигон.

Территорию учебного корпуса озеленят деревьями, высадят кустарники и цветы, благоустроят газоном.

— Современные московские школы — многофункциональные, технически оснащенные образовательные комплексы. Это пространство не только для учебы, но и для дополнительных занятий, профориентации, спорта, отдыха, общения и развития. Все столичные школы максимально компьютеризированы. Для того чтобы дети с раннего возраста свободно чувствовали себя в цифровой среде, проекты современных школ предусматривают IT-полигоны, кабинеты робототехники, — ранее отмечал Рафик Загрутдинов.

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