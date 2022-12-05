Руководители школ Луганска и Донецка познакомились со столичным образованием

Александр Молотков / Фото: Департамент образования и науки

Более 1,1 тысячи руководителей школ ДНР и ЛНР прошли обучение в Москве. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков.

Курсы повышения квалификации по программе «Управление образовательными системами» для гостей из новых регионов России провели эксперты в области образования.

— Московская система образования ведет целенаправленную работу по обмену опытом с регионами, чтобы предлагать наиболее продуктивные идеи, делиться опытом их реализации. Это важно для профессионального роста специалистов и качественного развития отдельных направлений, для формирования эффективной системы образования в целом, — отметил Александр Молотков. — Опыт столицы может быть полезен коллегам еще и своим многообразием, потому что московским педагогам, методистам, управленцам приходится работать в уникальных условиях многозадачности.

Среди прошедших обучение в Москве — директор специализированной школы № 5 в Луганске Ирина Андрух и директор средней общеобразовательной школы № 48 имени А. Н. Канищева Татьяна Кравчина. Оба руководителя отметили, что получили огромный опыт и ценные знания.

— Особенно заинтересовали система «Московская электронная школа» и городские проекты предпрофессионального школьного образования, — рассказала Кравчина.