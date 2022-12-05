Бойцы спасли товарищей и удержали позиции

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России во время работы по целям противника в небе над Запорожской областью / Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Помогли раненым

Бойцы сводного экипажа под командованием лейтенанта Динара Саляхутдинова совместно с подчиненными старшины Тимура Моточенкова разворачивали комплекс спутниковой связи для передового пункта управления. Однако во время выполнения задания позицию российских связистов начали обстреливать украинские националисты. Сильный минометный огонь не прекращался ни на секунду.

Лейтенант Динар Саляхутдинов / Фото: Министерство Обороны РФ

Во время разрыва одного из снарядов были ранены несколько военнослужащих сводного отряда. Старшина Моточенков был ранен в руку, а лейтенант Саляхутдинов — контужен. Но несмотря на это, они эвакуировали раненых товарищей в безопасное место и оказали им первую медицинскую помощь. После этого Саляхутдинов и Моточенков вернулись на исходное место и под непрерывным огнем развернули и настроили аппаратуру связи. Благодаря самоотверженным действиям лейтенанта Динара Саляхутдинова и старшины Тимура Моточенкова была выполнена боевая задача и сохранены жизни нескольких солдат.

Старшина Тимур Моточенков / Фото: Министерство Обороны РФ

Отразил огонь противника

Младший сержант Дмитрий Сотников был призван на службу в ходе частичной мобилизации. Во время специальной военной операции он выполнял задачу по удержанию оборонительной позиции российских войск на одном из важных направлений.

В это время националисты пошли в наступление, чтобы вернуть контроль над утраченными ранее территориями. Началась ожесточенная схватка. На переднем крае рубежа обороны под плотным огнем артиллерии и танков младший сержант Сотников уничтожил из крупнокалиберного пулемета пять националистов. Он непрерывно вел огонь из бронетранспортера и тем самым не дал противнику прорваться и захватить утраченные ранее территории. Украинские националисты понесли большие потери и вновь были отброшены на старые позиции. Благодаря отважным и мужественным действиям младшего сержанта Дмитрия Сотникова российским подразделениям удалось удержать оборонительный рубеж, сохранить контроль над территориями и уничтожить противника.