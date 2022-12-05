Творчество помогло сохранить себя

Фото: Из личного архива Натальи Галак

Наталья Галак — заслуженный мастер народного творчества Луганской народной республики. На ее счету — более 1500 работ. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как мастеру удавалось творить под обстрелами ВСУ.

— Наталья Васильевна, что побудило вас заняться творчеством?

— Я с детства много рисовала и лепила из глины. Обожала делать фигурки из пластилина. Поэтому я решила превратить хобби в профессию. Училась по специальности «художник станковой живописи и графики», а потом, в 1990-е годы, у меня развилась аллергия на краски и растворители. Пришлось сменить род деятельности.

Тогда я начала заниматься керамикой. Получилось. Вскоре меня пригласили работать со студентами. Так что в совокупности я занимаюсь декоративно-прикладным искусством уже более 30 лет.

— Какие мотивы чаще всего можно встретить в вашем творчестве?

— Больше всего мне нравится создавать юмористические и развлекательные произведения. Приятно, что ребята всегда ходили на мои уроки с интересом. Но в 2014 году все изменилось. ВСУ начали обстреливать поселок Хрящеватое в ЛНР, где мы живем. С тех пор не можем спокойно выехать на карьер и накопать глины. Приходится работать с тем, что осталось в запасах.

— Свои работы вы продумываете заранее или просто начинаете творить, когда появляется вдохновение?

— Часто идея будущей работы приходит, когда я беру в руки кусочек глины. Мну его пальцами, представляю, что из него можно сделать. В таком деле торопиться не стоит. Знаю это на своем опыте. Однажды я отливала вазу из гипса, но поспешила. В результате с одной стороны она покосилась. В итоге пришлось на одной стороне вазы сделать изображение веселого человека, а с другой — грустного.

— Творчество помогает вам отвлечься от гула снарядов?

— Да, это способ занять голову и не поддаваться панике. В 2014 году мой дом был уничтожен снарядом, в 2015 году погиб мой внук. Даже во время бомбежек, когда мы укрывались в подвалах, я не прекращала лепить. Любимое дело помогает мне взять себя в руки. Страха нет, есть лишь злость за убийство мирных жителей Донбасса киевскими боевиками. За восемь лет мы стали лишь сильнее, это могу сказать точно. Из числа моих студентов из поселка уехали лишь несколько человек. Мы все это время продолжаем заниматься, несмотря на обстрелы и попытки разрушить нашу жизнь. Донбасс не сломить, это в характере нашего народа.

— Какие у вас были эмоции, когда ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России?

— Конечно, это был восторг. И одновременно облегчение. Появилась надежда, мы почувствовали поддержку — не на словах, а реальную. Я не сомневалась, что это произойдет. Наше население говорит на русском языке, мы видим свое будущее только в составе России. После начала спецоперации, когда вместо украинских снарядов и авиатехники в сторону наших врагов полетели российские вертолеты, люди Донбасса были счастливы. Теперь мы точно уверены в том, что победа будет за нами.

— Чем планируете заниматься в будущем, после победы?

— Хочу разработать народную игрушку ЛНР, сейчас изучаю исторические факты по этому направлению. Хочется связать фигурки на цветочную тематику, ведь одна из особенностей архитектуры Луганска — украшение каменными розами.