Корейцы теряют рынок, нужны российские внедорожники

Покупатель в дилерском центре в Строгине рассматривает российский автомобиль. Доля продаж отечественных моделей — как новых, так и классических — растет. А вот продажи практически всех иномарок снижаются: часть компаний ушла с рынка, часть не готова представить новые интересные модели / Фото: Павел Ворожцов / ТАСС

Платную трассу Москва — Нижний Новгород — Казань построили уже на две трети. В 2023 году она откроется. Об этом сообщает компания «Автодор». А в этом выпуске тематической страницы «Транспорт» мы рассказываем о тенденциях на автомобильном рынке, о том, как подольше сохранить автомобиль и чего следует опасаться при зимней эксплуатации автомобиля в Москве. Также мы рассказываем о наиболее актуальных новостях автомобильного рынка столицы.

На авторынке — новые тренды. Так, например, корейские марки впервые за много лет не вошли в топ-5 самых продаваемых машин. Зато растут продажи российской «классики».

В октябре 2022 года, по данным агентства «Автостат», в России было продано 45,2 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это почти на 63 процента меньше показателей октября прошлого года. При этом по сравнению с сентябрем этого года продажи машин также упали.

— Главная причина — нехватка машин у дилеров и высокие цены, — пояснил маркетолог Денис Равинский. — Многие зарубежные компании так и не сумели восстановить свою деятельность в России. Плюс, надо понимать, целый ряд автопроизводителей приняли решение окончательно покинуть наш рынок. Среди них Nissan, Infiniti и MercedesBenz. Ранее такое же решение приняли Renault и General Motors. Вполне возможно, что до конца нынешнего года список таких компаний пополнится. Когда снижается предложение, цены всегда растут — это закон рынка.

Нормализации ситуации на российском рынке новых авто эксперты в ближайшее время не ждут.

— Я жду снижения продаж автомобилей не меньше чем наполовину, а то и 60 процентов по сравнению с прошлым годом, — рассуждает коммерческий директор дилерского центра Егор Дерябин. — Подозреваю, что до того как изменится геополитическая обстановка, продажи будут падать. А потом рынок начнет очень медленно восстанавливаться. Ведь уйти с него, как показывает практика, значительно проще, чем вернуться.

Еще один тренд — увеличение на рынке доли российских моделей. Всего за месяц на рынке было реализовано 19 145 машин Lada. Это более 40 процентов всех проданных за месяц новых легковых автомобилей. Основным локомотивом продаж АвтоВАЗа стали так называемые упрощенные модели, которые сейчас выпускаются на заводе в Тольятти. Так, самой популярной моделью в России стала Lada Granta. На втором месте в рейтинге самых популярных в России — внедорожник Lada Niva. А вот продажи Lada Vesta, наоборот, установили антирекорд. За месяц их продажи почти в 10 раз меньше показателей октября 2021 года. Причина в том, что компания пока так и не смогла возобновить производство «Вест», и у дилеров на складах — все меньше таких автомобилей.

Также впервые в истории на третьей строчке самых продаваемых в России машин оказалась китайская: покупатели приобрели 4426 кроссоверов Haval.

— Haval производит машины на своем заводе в Тульской области, — пояснил Денис Равинский. — В отличие от своих американских, европейских и японских конкурентов эта компания не приостанавливала продажи машин в России. Сейчас модельный ряд Haval в нашей стране состоит из пяти моделей.

А вот у корейцев — полный провал. Продажи некогда «хитовых» Kia Rio и Hyundai Solaris рухнули сразу на 94 и 93 процента. Причина — высокие цены и недостаточная комплектация.

А вот российские внедорожники продаются все активнее. Например, УАЗ «Классик» («буханка») сейчас продается существенно лучше, чем годом ранее.

— УАЗ-452 выпускают уже более полувека, с 1965 года, причем без существенных технических и внешних изменений, — рассказывает автоэксперт Игорь Калинин. — Нынешняя «буханка» укомплектована 2,7-литровым бензиновым двигателем, 112 «лошадей». Да, расход топлива у нее достаточно велик — до 18 литров на 100 километров пути. Зато она очень вместительна и может проехать практически по любому бездорожью. Такие машины часто покупают охотники, рыболовы и те, кто строит дачу, — удобно перевозить стройматериалы. Это вечная «классика».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Славнов, автоэксперт:

— В 2023 году рынок начнет постепенно выравниваться. Возможно, чуть снизятся цены. Совершенно очевидно, что вырастет доля китайских моделей. Дело в том, что их качество выросло, и к тому же они предлагают больше разного рода опций за ту же, что и у «европейцев», цену. Что касается вторичного рынка, то, я думаю, вырастет доля праворульных автомобилей, ввозимых в основном из Японии. Средний срок владения автомобилей, на мой взгляд, несколько увеличится.

Чтобы сохранить машину, нужно реже ездить по холоду

По данным «Авито. Авто», продажи новых легковых машин в Москве за полгода сократились на 57,5 процента. Это значит, что горожане не спешат расставаться со старыми авто. Как продлить срок их эксплуатации?

Директор крупного автосервиса Василий Крупинин считает, что поддержание автомобиля в хорошем состоянии не такая уж сложная задача.

— Тут примерно как с зубами. Если вовремя лечить кариес, то не придется потом лечить пульпит или вовсе вырывать зуб. Поэтому главное — регулярно проходить диагностику и менять детали, подверженные быстрому износу. Например, стойки. Или свечи.

Технический директор крупного автосалона Артем Вольский уверен: в первую очередь нужно следить за жидкостями, которые вы заливаете в автомобиль.

— Производитель советует менять масло через каждые 10 тысяч пробега, но это условный ориентир, — пояснил эксперт. — Если вы ездите в основном по городу, а не по трассе, то масло придется менять чаще. Щупом всегда можно проверить — черное оно или нет. Если черное или даже просто сильно потемнело — меняйте, не обращая внимание на пробег. Масло, кстати, можно научиться менять самостоятельно, сэкономив на сервисе. Ведь многие не торопятся это делать, потому что боятся высоких сервисных цен.

Также самому можно заменить тормозные колодки, свечи зажигания, охлаждающую жидкость и проверить уровень заряда аккумулятора. А вот ремонтировать или менять двигатель, коробку передач, электрику, бортовой компьютер должны в сервисе. Эксперт также советует не использовать подержанные запчасти и комплектующие, особенно купленные с рук.

— Если не хватает на оригинальные запчасти, купите аналоги. Сейчас можно найти почти все. Но не берите запчасти с рук: они могут иметь скрытые дефекты или быть крадеными, — пояснил эксперт.

Эксперт также предлагает стараться не нарушать скоростной режим и избегать заторов.

— Если вы двигаетесь в пробке, то постоянно стартуете и тормозите, от этого все системы автомобиля изнашиваются быстрее. Плюс вы летом включаете кондиционер, а зимой печку. Отсюда выше расход топлива и износ электрооборудования, — рассказывает Вольский. — Кстати, если вы будете ездить на автомобиле в основном на дачу, да еще без пробок, или будете пользоваться машиной в большей степени для автопутешествий, то она прослужит дольше.

С Вольским согласен и эксперт департамента послепродажного обслуживания крупной компании Андрей Деев.

— Чтобы машина не ломалась и «жила» дольше, старайтесь использовать ее главным образом для поездок на дальние расстояния. Самый плохой вариант — короткие поездки зимой, — пояснил эксперт. — Работа двигателя на холостом ходу при длительных остановках — это тоже плохой вариант эксплуатации, старайтесь его избегать.

Эксперт также советует проводить техобслуживание автомобиля строго в соответствии с регламентом производителя, но с учетом условий эксплуатации. Чем они суровее, тем чаще необходим ТО.

— Методом проб и ошибок можно выбрать две-три приличные заправки с хорошим качеством топлива. Я бы также советовал лить топливо рекомендованного октанового числа, — уточнил эксперт.

Опрошенные специалисты сходятся во мнении: чтобы машина «прожила» дольше, ее нужно реже использовать.

— Откажитесь от необязательных поездок. Например, на работу, в гости или фитнес-центр вполне можно добраться и на общественном транспорте, — рассуждает автоэксперт Виктор Горулько. — А вот на дачу, конечно, лучше ехать на автомобиле, потому что туда и обратно почти всегда приходится везти какой-то серьезный груз. Иными словами, свое транспортное поведение стоит рационализировать. Наличие автомобиля — еще не повод ездить на нем постоянно.

КСТАТИ

Практически у всех современных автомобилей средний срок службы составляет около 12 лет, а если говорить о пробеге, то это около 320 тысяч километров. Примечательно, что еще недавно, в 1970-х годах, эти показатели равнялись 8 годам и 150 тысячам километров. В России есть автовладельцы, которые эксплуатируют иномарку 20–30 лет, и машины по-прежнему на ходу. Это возможно благодаря грамотной эксплуатации и своевременному техническому обслуживанию автомобиля.

Корейский автомобиль едет по улице Ленивке в Москве. В центре столицы машины угоняют реже, потому что каждый квадратный метр просмативается видеокамерами / Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Угонщики любят азиатские авто:с ними проще справиться, а спрос высок

Эксперты проанализировали статистику угонов автомобилей в России с начала 2022 года.

По данным крупной страховой компании, самой угоняемой моделью в России стал кроссовер Hyundai Santa Fe: 12 процентов от общего количества угнанных в стране машин. На втором месте — Mitsubishi Outlander: 7 процентов. Дальше в списке сразу четыре модели, одинаково популярные у угонщиков, — два кроссовера Kia и два Hyundai. В десятку опасных в плане угона машин попали также Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Lexus RX.

— Выбор угонщиков вполне понятен. Во-первых, они охотятся за наиболее распространенными моделями, которые востребованы у населения и их легко продать. Во-вторых, им интересны автомобили относительно дорогие: мало кто хочет рисковать, угоняя, скажем, вазовскую «шестерку». Именно поэтому в списке самых угоняемых лидируют кроссоверы — они стоят миллионы рублей, — пояснил автоэксперт Игорь Величанский.

Как добавил специалист, ваш шанс лишиться машины увеличивается, если она «свежая» — не старше трех лет, в хорошем состоянии и не имеет ярких примет.

— Автомобили с аэрографией, редких цветов или обильно тюнингованные угоняют реже, потому что они очень приметные, — пояснил эксперт. — Конечно, эти приметы можно убрать, но тогда придется нести дополнительные затраты, а угонщикам это не нужно. Их задача — поскорее сбыть автомобиль. Поэтому им проще найти какой-то «ходовой» вариант, чем возиться с каким-то «эксклюзивом».

По мнению Игоря Величанского, в ближайшие месяцы, а возможно и годы, будет распространен советский тренд на угон автомобиля для разбора на запчасти.

— Уже сейчас на парковках активно снимают зеркала и фары, потому что оригинальные запчасти стоят дорого, — пояснил эксперт.

По его словам, из Москвы большую часть угнанных авто перегоняют в Подмосковье, в отдаленные гаражные кооперативы.

— Дело в том, что сейчас все дворы и дороги — под камерами видеонаблюдения. Путь отследить довольно просто. Но в отдаленных гаражных кооперативах, как правило, никаких камер нет, — пояснил Игорь Величанский. — В лучшем случае можно засечь, что угнанный автомобиль в кооператив заехал. Но в какой именно гараж — неясно. А там их порою сотни. Машину либо сразу разбирают в подпольных мастерских, либо «отстаивают» несколько месяцев в арендованных боксах, чтобы затем перегнать в другой регион и уже там продать.

По данным МВД, с начала года число автоугонов выросло в России на 15 процентов. Лидеры — Москва и Московская область, поскольку именно здесь самый большой в стране автопарк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Вяземцев, эксперт в области противоугонных систем:

— Паркуйте автомобиль на ночь в хорошо освещенном месте. Чем больше света, тем лучше. Также рекомендую механическую блокировку руля, педалей или коробки передач. Это самый действенный способ избежать угона. Ведь, например, чтобы деблокировать коробку передач, ее нужно сначала разобрать. А это дело нескольких часов. Чтобы разблокировать педали или руль, нужна болгарка, создающая много шума. Угонщик же заинтересован, чтобы процесс прошел быстро и тихо, иначе его шансы попасться резко увеличиваются. Ну а самый простой способ — вытаскивать на ночь аккумулятор, тогда автомобиль точно не смогут завести.