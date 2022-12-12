Встречу под елкой на опушке: москвичи хотят праздновать Новый год в спокойной обстановке

Глэмпинг особенно популярен у молодых людей, которые хотят встретить праздник наедине / Фото: Shutterstock / FOTODOM

Столичное турагентство отметило повышенный спрос на тихие места для отдыха в новогодние выходные. «Вечерняя Москва» узнала, какие из вариантов самые выгодные.

Банька, спа и прорубь

Отличная альтернатива поездке на оздоровительные курорты в горах — подмосковные санатории. Они предлагают посетить спа, баню, грязевые ванны.

— Неделя праздников на двоих в таких местах (например, на Истре) сейчас стоит в районе 35 тысяч рублей вместе с посещением спа, завтраком и обедом. Но в ближайшую неделю все номера могут быть забронированы, так как это один из самых востребованных вариантов, — отмечает туроператор Елена Томаева.

Кстати, остаются популярными и лыжные базы. Стоимость недели отдыха на них обойдется в 27 тысяч рублей с учетом двухразового питания на двоих.

Уеду в лес

Глэмпинг — это отдых на природе.

— Большинство глэмпингов находится в Калужской области. Добраться туда можно только на автомобиле. В вашем распоряжении будет небольшой деревянный домик посреди леса — с панорамной крышей и большими окнами. Минимальная цена такого дома на двоих — 25 тысяч рублей, — рассказала заведующая одним из подмосковных глэмпингов Светлана Тихонова.

Только натуральное

Поездка на экоферму — отличный вариант для семьи с детьми. Здесь можно попробовать натуральные продукты, посетить минизоопарк.

— Такие места предоставляют возможность научиться выращивать овощи, изготавливать молочные продукты. Стоимость на семью из троих человек за неделю составит примерно 40 тысяч рублей, — рассказывает столичный экскурсовод Ирина Глазина.

Деревня, встречай

Самый простой вариант отдыха для тех, кто бежит от городской суеты, — снять домик в деревне. При выборе жилья важно бронировать не самые раскрученные места. Многие люди сдают свои дома в небольших деревнях, пользуясь специальными сайтами для размещения объявлений. Стоит приготовиться к отсутствию удобств. И продуктами лучше запастись заранее.

— Аренда домика в деревне на неделю обойдется в 15– 20 тысяч рублей, — отметил риелтор Дмитрий Гайворонский.

ЦИФРА

15 тысяч рублей составил минимальный бюджет россиян на новогодние праздники в 2022 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Коледова, менеджер по туризму:

— При бронировании домов у частников лучше отказаться от предоплаты — активизировались мошенники, которые выкладывают поддельные объявления на интернет-платформы. Лучше договориться о встрече, во время которой вы передадите деньги хозяину и получите ключи от дома.