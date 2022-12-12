Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Встречу под елкой на опушке: москвичи хотят праздновать Новый год в спокойной обстановке

Рената Лебедева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Встречу под елкой на опушке: москвичи хотят праздновать Новый год в спокойной обстановке
Глэмпинг особенно популярен у молодых людей, которые хотят встретить праздник наедине / Фото: Shutterstock / FOTODOM

Столичное турагентство отметило повышенный спрос на тихие места для отдыха в новогодние выходные. «Вечерняя Москва» узнала, какие из вариантов самые выгодные.

Банька, спа и прорубь

Отличная альтернатива поездке на оздоровительные курорты в горах — подмосковные санатории. Они предлагают посетить спа, баню, грязевые ванны.

— Неделя праздников на двоих в таких местах (например, на Истре) сейчас стоит в районе 35 тысяч рублей вместе с посещением спа, завтраком и обедом. Но в ближайшую неделю все номера могут быть забронированы, так как это один из самых востребованных вариантов, — отмечает туроператор Елена Томаева.

Кстати, остаются популярными и лыжные базы. Стоимость недели отдыха на них обойдется в 27 тысяч рублей с учетом двухразового питания на двоих.

Уеду в лес

Глэмпинг — это отдых на природе.

— Большинство глэмпингов находится в Калужской области. Добраться туда можно только на автомобиле. В вашем распоряжении будет небольшой деревянный домик посреди леса — с панорамной крышей и большими окнами. Минимальная цена такого дома на двоих — 25 тысяч рублей, — рассказала заведующая одним из подмосковных глэмпингов Светлана Тихонова.

Только натуральное

Поездка на экоферму — отличный вариант для семьи с детьми. Здесь можно попробовать натуральные продукты, посетить минизоопарк.

— Такие места предоставляют возможность научиться выращивать овощи, изготавливать молочные продукты. Стоимость на семью из троих человек за неделю составит примерно 40 тысяч рублей, — рассказывает столичный экскурсовод Ирина Глазина.

Деревня, встречай

Самый простой вариант отдыха для тех, кто бежит от городской суеты, — снять домик в деревне. При выборе жилья важно бронировать не самые раскрученные места. Многие люди сдают свои дома в небольших деревнях, пользуясь специальными сайтами для размещения объявлений. Стоит приготовиться к отсутствию удобств. И продуктами лучше запастись заранее.

— Аренда домика в деревне на неделю обойдется в 15– 20 тысяч рублей, — отметил риелтор Дмитрий Гайворонский.

ЦИФРА

15 тысяч рублей составил минимальный бюджет россиян на новогодние праздники в 2022 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Коледова, менеджер по туризму:

При бронировании домов у частников лучше отказаться от предоплаты — активизировались мошенники, которые выкладывают поддельные объявления на интернет-платформы. Лучше договориться о встрече, во время которой вы передадите деньги хозяину и получите ключи от дома.

Праздники Отдых Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте