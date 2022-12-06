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Встречи Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес посетили свыше 4 тысяч участников

Полина Французова
Общество
Встречи Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес посетили свыше 4 тысяч участников
Фото: предоставлено Синергия Медиа

В 2022 году в рамках Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес прошло свыше 120 просветительских мероприятий в 38 регионах страны. Начинающие молодые предприниматели, всего свыше 4 тысяч участников, смогли получить знания и инструменты в области запуска и ведения собственного дела.

Экспертами площадок выступали профессионалы своей области — опытные предприниматели и специалисты из мира бизнеса. В рамках встреч дискуссионного клуба, а также в формате open door (выступление бизнес-эксперта перед резидентами клуба) они рассказывали о том, как общественные объединения помогают развивать свое дело, какой ресурс наиболее ценный для любого предпринимателя, а также о том, где брать идеи, вдохновение и поддержку.

Разговорные форматы встреч дополнялись кейс-разборами — публичными презентациями деловых проектов членов клуба. Приглашенные спикеры проводили их профессиональный разбор и давали практические рекомендации по дальнейшему развитию. В рамках нетворкинг-сессий бизнесмены имели возможность обзавестись новыми партнерскими связями для развития и масштабирования своего дела.

Одним из заключительных событий стало мероприятие «Шоу провальных историй». Оно привлекло более 350 членов клуба как в онлайн-, так и офлайн-формате. В рамках неформального ток-шоу эксперты рассказали об ошибках создания своего дела и проиллюстрировали их примерами собственных бизнес-неудач.

«Клуб молодых предпринимателей является флагманским проектом Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Он создан для тех, кто стремится масштабировать свою компанию, вывести ее на новый уровень и войти в сообщество молодых предпринимателей России. К этому моменту подано более 5 тысяч заявок на вступление в клуб из 82 регионов России. Итоги всей линейки проектов программы будут подведены на масштабном бизнес-марафоне «Тест-драйв», который пройдет 8 декабря в онлайн-формате» — анонсировал подведение итогов года руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачёв.

Онлайн-марафон «Тест-драйв» пройдет в партнерстве с Российским обществом «Знание». К прямой трансляции на официальной странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/rosmolodez.business можно будет подключиться из любой точки страны. Во время мероприятия зрители смогут подробнее познакомиться с проектами программы: «День с предпринимателем», «Бизнес.Поколение», «Мастерская наставников», «Инвестиционные сессии» и «Клуб молодых предпринимателей». Участников ждет открытая дискуссия с успешными стартаперами, разборы кейсов и «прожарка» бизнеса. В финале онлайн-марафона состоится встреча с членами Клуба молодых предпринимателей Дмитрием Мезенцевым, Ириной Симоновой, Иваном Шумиловым, Марией Кожемякиной и Иваном Тепловым.

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