Разведчики заманили противника в минную ловушку

Старший сержант Денис Верхотуров / Фото: Министерство Обороны РФ

Старший сержант Денис Верхотуров во время наблюдения обнаружил, что украинская бронегруппа движется к позициям, где держала оборону наша мотострелковая рота. Боец подпустил врага поближе и точными выстрелами из противотанкового ракетного комплекса уничтожил три вражеские бронемашины, сорвав наступление противника и заставив нацистов отступить.

Младший сержант Николай Гончаров обеспечивал связь между командованием и батальонной тактической группой. Во время очередной атаки неонацистов наших связистов накрыли минометным огнем. Радиостанция была повреждена, связь прервалась. Невзирая на яростный обстрел, Гончаров оперативно починил спецтехнику, восстановив коммуникацию между подразделением и командованием.

Младший сержант Николай Гончаров / Фото: Министерство Обороны РФ

В ходе разведрейда группа инженерной роты под командованием капитана Павла Пермякова обнаружила украинских диверсантов, которые минировали возможные пути передвижения российских частей. Пермяков приказал своим бойцам заминировать занятый рубеж, навязал противнику бой, а затем предпринял ложное отступление. Враг бросился в погоню, угодил в ловушку и был уничтожен.

Павел Пермяков / Фото: Министерство Обороны РФ

Расчет РСЗО под командованием лейтенанта Богдана Алексеева оборонял стратегически важный населенный пункт. Получив координаты скопления вражеской живой силы и техники, ракетчики метким огнем уничтожили до 30 боевиков и до пяти единиц техники. Расчет попал под ответный огонь, но благодаря хладнокровию командира смог без потерь сменить позицию.