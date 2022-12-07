Фонд соцстраха рассказал, как оплачивается больничный

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Росстат обнародовал данные: начиная с 2000 года объем средств, затрачиваемых российскими компаниями на безопасность работников в ходе трудовой деятельности, резко вырос. В течение прошлого года организации в среднем потратили на эти цели более 20 тысяч рублей из расчета на одного работника. Это на 8,8 процента больше, чем в 2020 году.

А в это время Фонд социального страхования (ФСС) рассказал о порядке назначения выплат работникам, получившим на производстве травмы или профессиональные заболевания.

— Одним из видов обеспечения по страхованию в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием является пособие по временной нетрудоспособности. Оно назначается в связи со страховым случаем и выплачивается за счет средств наобязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Такой порядок определен статьей 8 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — рассказали «Вечерней Москве» в ФСС.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя. А за остальной период — начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. Об этом сказано в пункте 1 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Исчисление пособия по временной нетрудоспособности осуществляется, исходя из среднего заработка застрахованного лица. Средний заработок, в свою очередь, рассчитывается за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, в том числе за время работы у другого работодателя.

Если застрахованное лицо в течении двух календарных лет, предшествующих году наступления страхового случая, не имело заработка, или средний заработок, рассчитанный за эти периоды в расчете за полный календарных месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления временной нетрудоспособности, пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается по другой схеме. А именно — в соответствии с установленным федеральным законом на день наступления временной нетрудоспособности минимального размера оплаты труда. Такой порядок оговорен в части 1.1. статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

При признании несчастного случая страховым пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием выплачивается территориальным органом Фонда за весь период временной нетрудоспособности застрахованного — с первого дня нетрудоспособности. Выплаты осуществляются до выздоровления застрахованного или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов его среднего заработка, исчисленного в вышеуказанном порядке, согласно статье 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.