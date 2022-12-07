Упал, очнулся, гипс: Фонд социального страхования рассказал о порядке расследования производственных травм

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В России снизился производственный травматизм. Если в 2000 году на работе получили травмы 151,8 тысячи человек, то в 2021 году — только 21,6 тысячи. Вместе с тем доля случаев смертельного травматизма выросла с 2,9 до 5,6 процента. Эти данные обнародовал Росстат.

А пока ведомство подводит итоги за 2022 год, Фонд социального страхования (ФСС) выступил с разъяснениями о видах производственных травм и порядке их расследования.

— Согласно статье 227 Трудового кодекса РФ, в установленном порядке расследованию как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения, т. е. травмы. В том числе — нанесенные другим лицом, — рассказали в ФСС. — Среди этих травм — тепловой удар, ожог, обморожение, отравление, утопление, поражение электрическим током, молнией, излучением. А также укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе насекомыми и паукообразными. Подлежат расследованию повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, а также иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших.

В приказе Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 четко прописана схема определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве.

— Согласно этой схеме, несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения здоровья подразделяются на две категории: тяжелые и легкие, — рассказали в Фонде соцстраха.

Что делать, если несчастный случай произошел? Работодатель обязан направить запрос в медицинскую организацию, куда впервые обратился за медицинской помощью пострадавший на производстве. А медики, в свою очередь, после поступления запроса обязаны незамедлительно выдать медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья и степени их тяжести.

— Степень тяжести повреждений здоровья, полученных пострадавшим в результате несчастного случая на производстве, определяется медицинской организацией в соответствии с утвержденной как раз для таких случаев схемой, — рассказали в Фонде социального страхования.

Работодатель в течение суток со дня наступления несчастного случая обязан сообщить о нем в территориальный орган ФСС по месту регистрации в качестве страхователя.

— Если с работником или работниками произошел тяжелый несчастный случай или несчастный случай со смертельным исходом, в том числе групповой, то соответствующее извещение работодатель обязан направить также в государственную инспекцию труда в регионе, на территории которого произошел несчастный случай, и другие органы и организации, указанные в ст. 228.1 Трудового кодекса РФ, — пояснили в Фонде социального страхования.

Расследование легкого несчастного случая проводится комиссией в течение трех календарных дней. Расследование тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 календарных дней. Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки невозможно, принимается решение о продлении срока расследования.

— Подробнее порядок проведения расследования несчастных случаев приведен в Трудовом кодексе РФ, а также в Положении об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденном Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, — рассказали в Фонде социального страхования.